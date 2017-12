Niemcy: Obława na terrorystów

W Berlinie aresztowano osoby podejrzane o przynależność do grup terrorystycznych. Służby przeszukały mieszkania znajdujące się w okolicach jarmarku, na którym w zeszłym roku doszło do zamachu, w wyniku którego życie stracił Polak – Łukasz Urban, kierowca ciężarówki użytej do przeprowadzenia ataku.

Zatrzymani mają być członkami tego samo środowiska, do którego należał sprawca wspomnianego ataku terrorystycznego - Anis Amri.

Media podają, że zatrzymani w ostatnim czasie wyjeżdżali do Turcji i Syrii. Ich celem najprawdopodobniej było odbycie szkolenia terrorystycznego.

