Niemieckie media piszą o "zniedołężniałym liderze PiS"

Prezydent Andrzej Duda podczas uroczystości w Pałacu Prezydenckim w poniedziałek wieczorem przyjął dymisję rządu złożoną przez premiera Mateusza Morawieckiego i jednocześnie powierzył mu misję tworzenia nowego gabinetu.

"Frankfurter Allgemeine Zeitung" ocenia, że Morawiecki nie ma szans na sformowanie rządu, jednak ze względu na swoje przemówienie pozostaje tematem rozmów.

Niemieckie media: Porażka Morawieckiego

"Morawiecki na razie nadal utrzymuje wrażenie, że może nie tylko kontynuować tymczasowe urzędowanie przy wsparciu związanego z PiS prezydenta Andrzeja Dudy, ale także utworzyć nowy rząd" – czytamy. Gazeta pisze jednak, że premier został wyśmiany przez polityków opozycji.

Ten temat porusza również "Die Welt" Gazeta dodaje, że wyśmiany został również prezydent Duda, gdy mówił o szacunku dla praworządności. "W ostatnich latach PiS był wielokrotnie oskarżany o podważanie praworządności w Polsce" – czytamy.

Z kolei Gabriele Lesser, z "Die Tageszeitung" przekonuje, że najpóźniej za cztery tygodnie Morawiecki "będzie musiał przyznać się do porażki".

"To jego ostatnia służba dla partii, bo jako ‘nieudacznik' nie będzie już mógł odgrywać wiodącej roli w PiS. Jednak Duda, który najwyraźniej chce zastąpić bardzo już zniedołężniałego lidera partii Jarosława Kaczyńskiego, może wtedy skreślić jedno nazwisko z listy rywali do władzy: Morawieckiego" – twierdzi dziennikarka "TAZ".

Kiedy Morawiecki przedstawi skład nowego rządu? Padł termin

Rzecznik rządu Piotr Müller powiedział we wtorek rano w Radiu Plus, że Morawiecki ma 14 dni na przedstawienie prezydentowi składu Rady Ministrów. – Obstawiam, że będzie to między 12. a 14. dniem tego terminu – dodał.

Pytany o potencjalnych koalicjantów PiS w nowym Sejmie, Müller podkreślił, że "zaproszenie będzie otwarte dla wszystkich".

– Natomiast oczywiście naturalną grupą osób, które mają w części zbieżne poglądy z PiS (...) jest Trzecia Droga. Oczywiście także Konfederacja - to są przecież osoby, które na przykład we wczorajszym głosowaniu poparły marszałek Witek, tu też jesteśmy otwarci – oświadczył rzecznik rządu.

