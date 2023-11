Watykan: Katolicy nie mogą wstępować do masonerii

Odpowiedź Dykasterii Nauki Wiary, zatwierdzona przez papieża, stanowi reakcję na prośbę filipińskiego biskupa. Szczegóły podaje Radio Watykańskie.

"Katolikom pozostaje zabronione wstępować do masonerii. Zostało to potwierdzone w odpowiedzi Dykasterii Nauki Wiary z dnia 13 listopada 2023 r., podpisanej przez prefekta Victora Fernandéza i za aprobatą Papieża Franciszka. Dykasteria odpowiedziała na prośbę bp Julito Cortesa, biskupa Dumanguete na Filipinach. Cortes, 'po ukazaniu z niepokojem sytuacji w swojej diecezji, ze względu na ciągły wzrost liczby wiernych zapisujących się do masonerii, poprosił o sugestie, jak odpowiednio radzić sobie z tą rzeczywistością z duszpasterskiego punktu widzenia, biorąc również pod uwagę implikacje doktrynalne'" – czytamy.

Dwa podejścia do tematu

Dykasteria postanowiła zareagować, angażując również Konferencję Episkopatu Filipin. Przekazano, że "konieczne będzie wdrożenie skoordynowanej strategii wśród poszczególnych biskupów, która obejmowałaby dwa podejścia".

"Pierwsze dotyczy poziomu doktrynalnego: dykasteria powtarza, że aktywne członkostwo w masonerii przez wiernych jest zabronione, ze względu na brak zgodności między doktryną katolicką a masonerią oraz te same Wytyczne opublikowane przez Konferencję Episkopatu w 2003 r.)" – podaje Radio Watykańskie.

W związku z tym nota wyjaśnia, że "ci, którzy formalnie i świadomie są zapisani do lóż masońskich i przyjęli zasady masońskie, podlegają postanowieniom wyżej wymienionej Deklaracji. Środki te mają również zastosowanie do ewentualnych duchownych zapisanych do masonerii".

Drugie podejście dotyczy planu duszpasterskiego. "Dykasteria proponuje filipińskim biskupom 'przeprowadzenie katechez we wszystkich parafiach na temat przyczyn braku zgodności między wiarą katolicką a masonerią'. Biskupi filipińscy zostali ostatecznie poproszeni o rozważenie wydania swego publicznego oświadczenia na ten temat" – wskazano.

