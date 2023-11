Czołowy niemiecki ekspert ds. Rosji finansowany przez Moskwę

Wspólne śledztwo w tej sprawie przeprowadzili dziennikarze brytyjskiego "Guardiana", a także niemieckich ZDF oraz "Spiegel". Znaleźli oni dowody na rosyjskie finansowanie Huberta Seipela, prokremlowskiego dziennikarza ARD (jednego z największych publicznych nadawców radiowo-telewizyjnych w Europie), uznawanego za czołowego niemieckiego eksperta ds. Rosji.

Noc w rezydencji Putina

Hubert Seipel dał się poznać jako jeden z najlepszych ekspertów w dziedzinie Rosji Władimira Putina, mającącego niemal otwarty dostęp do rosyjskiego prezydenta. Seipel opublikował film dokumentalny o Gazpromie w 2009 roku. Wtedy doszło do jego pierwszego spotkania z Putinem. Przekazał, że spędził noc w rezydencji polityka, a wieczorem grał z nim w bilard. Seipel powiedział, że od tego czasu spotkał się z prezydentem Rosji około stu razy. Towarzyszył mu w wyprawie myśliwskiej na Syberię, filmował, jak gra w hokeja, ćwiczy judo i pływanie.

W listopadzie 2014 r. Seipel wyemitował półgodzinny wywiad z Putinem w godzinach największej oglądalności. W ostatnich tygodniach przed 24 lutego 2022 r. Hubert Seipel twierdził, że NATO "otoczy Putina" i wyrażał przekonanie, że rosyjski prezydent nie rozpocznie wojny.

Kilka miesięcy temu dziennikarze dostali dostęp do plików znanych jako "Cyprus Confidential". Istnieją dowody na to, że co najmniej od 2018 r. Seipel otrzymywał od Rosji hojne fundusze na napisanie książki pt. "Władza Putina: dlaczego Europa potrzebuje Rosji". opublikowanej w 2021 r.

"Autor przygotowuje książkę o środowisku politycznym w Federacji Rosyjskiej, która powinna ukazać się w 2019 roku. Sponsor pragnie wesprzeć rozwój projektu... i uczynić go bardziej dostępnym dla szerokiego grona odbiorców" – wskazano w cytowanym przez media kontrakcie. Seipelowi obiecano "wsparcie logistyczne i organizacyjne" podczas zbierania informacji w Rosji.

Wielkie pieniądze z Rosji

Zgodnie z tą umową, miał on otrzymać 600 tys. euro w trzech transzacj w latach 2018-2020, ale ostatecznie pieniądze wypłacono w dwóch – 200 tys. euro w kwietniu 2018 r. i 400 tys. w kwietniu 2019 r.

Z innego punktu umowy wynikało, że w 2013 roku zawarto podobny kontrakt sponsorski dotyczący bioografi Wadimira Putina. Obie publikacje Huberta Seipela ukazały się w renomowanym niemieckim wydawnictwie.

Pieniądze przekazała autorowi De Vere Worldwide Corporation, spółka zarejestrowana na Wyspach Dziewiczych. Uważa się, że prawdziwym właścicielem firmy jest rosyjski oligarcha Aleksiej Mordaszow.

Seipel przekonuje, że pieniądze otrzymane od Rosji nie miały wpływu na sposób, w jaki opowiadał o Rosji w ARD i swoich książkach.

