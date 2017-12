Szef kancelarii Orbana porównał pomysł Schulza do ultimatum Hitlera

– Takie ultimatum Węgry po raz ostatni dostały od Hitlera – oznajmił szef kancelarii Victora Orbana, odnosząc się do najnowszej koncepcji Martina Schulza, zgodnie z którą do 2025 roku miałyby powstać Stany Zjednoczone Europy, a każde państwo, które nie chciałoby do tego projektu dołączyć, ma zostać zmuszone do opuszczenia Unii Europejskiej.

Janos Lazar, szef kancelarii premiera Węgier, odniósł się podczas konferencji prasowej do głośnego pomysłu Martina Schulza, lidera niemieckiej partii SPD. Węgierski polityk uznał, że słowa Schulza o Stanach Zjednoczonych Europy są "absolutnie zdumiewające". Zdaniem Schulza Unii Europejskiej powinny zostać przekazane uprawnienia krajów członkowskich w zakresie polityki bezpieczeństwa, klimatu, migracji czy opodatkowania. – Każde państwo, które nie ratyfikuje traktatu, automatycznie opuści Unię Europejską – zapowiedział Schulz. – Takie ultimatum, jakie kilka dni temu wygłosił Martin Schulz, Węgry po raz ostatni dostały od Adolfa Hitlera – stwierdził szef kancelarii Orbana. Czytaj także:

