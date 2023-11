Biden i Xi Jinping spotkali się w USA. Mocarstwa wznowią kontakty wojskowe

Spotkanie Biden – Xi Jinping odbyło się przy okazji trwającego w San Francisco szczytu Wspólnoty Gospodarczej Azji i Pacyfiku (APEC). Rozmowa trwała cztery godziny. W spotkaniu uczestniczyły szersze delegacje obu państw.

Jak przekazała amerykańska agencja prasowa Reuters, oprócz omówienia relacji Chiny – USA, na agendzie znalazły się m.in. kwestie wojny rosyjsko-ukraińskiej, eskalacji konfliktu na Bliskim Wschodzie, a także zagadnienia gospodarcze i handlowe.

Wznowienie kontaktów wojskowych USA – Chiny

Rozmowy obejmowały przywrócenie komunikacji pomiędzy siłami zbrojnymi obu państw. Choć Pekin miał być w tym zakresie sceptyczny, twierdzili amerykańscy urzędnicy, po spotkaniu prezydent Biden poinformował, że USA i Chiny wznowią bezpośrednie kontakty między swoimi wojskami.

Komunikacja ta została zerwana przez Chiny po wizycie w 2022 roku ówczesnej spiker Izby Reprezentantów, Nancy Pelosi, na Tajwanie.

Zarówno Amerykanie, jak i Chińczycy zgodzili się co do tego, że powinny częściej ze spokojem rozmawiać na najpilniejsze tematy w kwestiach dwustronnych, światowych i regionalnych. Biały Dom napisał w swoim komunikacie, przede wszystkim chodzi o wojnę na Ukrainie oraz kwestię relacji z Iranem. Wskazano też, że Waszyngton i Pekin będą konkurować w sposób odpowiedzialny, by zgodnie z oczekiwaniem całego świata, nie doszło do konfrontacji bądź nowej "zimnej wojny".

– W nadchodzących miesiącach będziemy kontynuować dyplomację na wysokim szczeblu w obu kierunkach, by utrzymać kanały łączności otwarte, w tym między przewodniczącym Xi i mną - powiedział Biden. To, co najbardziej mnie uspokoiło, to że on powiedział – i w pełni się z nim zgadzam – że jeśli któryś z nas będzie miał jakieś obawy na temat czegokolwiek między naszymi narodami, albo na temat czegoś, co dzieje się w naszym regionie, powinniśmy podnieść słuchawkę i zadzwonić do siebie – zaznaczył.

Pierwsze spotkanie od roku

Spotkanie pod San Francisco było siódmą rozmową Bidena z Xi odkąd objął urząd w Białym Domu. Obaj po raz pierwszy spotkali się 12 lat temu, kiedy polityk chiński był wiceszefem ChRL, a Amerykanin wiceprezydentem USA. Jest to jednocześnie pierwsza wizyta prezydenta Xi w Stanach od kwietnia 2017 r.

Biden i Xi Jinping ostatni raz spotkali się w listopadzie 2022 roku na marginesie szczytu Grupy G20 na Bali. Obaj politycy potwierdzili wówczas stanowisko podzielane zarówno przez Waszyngton, jak i przez Pekin, że nigdy nie można doprowadzić do wojny nuklearnej. Szczególną uwagę zwrócili w tym kontekście na działania Rosji wobec Ukrainy.

