Rok 2024 z pewnością wstrząśnie geopolitycznym światem. I nie chodzi tylko o wynik wyborów do Parlamentu Europejskiego. W listopadzie przyszłego roku do urn pójdą bowiem miliony Amerykanów, którzy w kluczowych wyborach zdecydują nie tylko o przyszłości Stanów Zjednoczonych, lecz także o losach dużej części świata.

Znany z ostrego języka były prezydent jeszcze zaostrzył swą retorykę. Zdecydowany faworyt w wyścigu po nominację Partii Republikańskiej przekonuje, że natychmiast zatrzyma „inwazję na południową granicę” oraz upora się z zalewem nielegalnych migrantów, którzy „zatruwają krew” Ameryki, wwożąc do USA najróżniejsze choroby. – Przysięgamy wam, że wyrwiemy z korzeniami komunistów, marksistów, faszystów i radykalnie lewicowych zbirów. To robactwo, które żyje w naszym kraju. Kłamią, kradną, oszukują podczas wyborów i zrobią wszystko, co w ich mocy, legalnie lub nielegalnie, aby zniszczyć Amerykę i by zniszczyć amerykański sen – oznajmił podczas przemowy w Dniu Weteranów 11 listopada, zapowiadając największą akcję deportacyjną w historii USA oraz zniesienie tzw. prawa ziemi, na mocy którego dzieci urodzone na terenie Stanów Zjednoczonych automatycznie otrzymują obywatelstwo tego kraju.

Donald Trump zapowiedział nie tylko „eksmisję Joe Bidena z Białego Domu”. – Wyrzucimy na bruk chorą klasę polityczną, która nienawidzi naszego kraju. A obłudne media zaczną mówić prawdę – grzmiał najbardziej prawdopodobny kandydat Partii Republikańskiej w przyszłorocznych wyborach prezydenckich. Trump zapowiedział także, że po wygranych przez siebie w listopadzie wyborach prezydenckich nie tylko zakończy wojnę na Ukrainie, lecz także zażąda od europejskich sojuszników, aby przekazali Stanom Zjednoczonym pieniądze niezbędne do pokrycia kosztu odtworzenia rezerw uzbrojenia wysłanego przez administrację Joe Bidena do Kijowa.