Ruch LGBT zostanie w Rosji uznany za ekstremistyczny? Zdecyduje Sąd Najwyższy

Rosyjskie ministerstwo sprawiedliwości złożyło do Sądu Najwyższego wniosek o uznanie "międzynarodowego ruchu LGBT" za ekstremistyczny i zakazanie jego działalności w Rosji, podała w piątek państwowa agencja prasowa TASS.

Zakaz promowania homoseksualizmu

W zeszłym roku rosyjski ustawodawca zaostrzył przepisy krajowe w zakresie LGBT, zezwalając władzom na nakładanie sankcji finansowej wobec każdej osoby lub organizacji, która publicznie, w Internecie, w filmach, książkach lub reklamach, promuje homoseksualizm.

Prawo to rozszerzyło poprzednią rosyjską ustawę przeciwko propagandzie LGBT, która zakazywała "demonstrowania" zachowań LGBT dzieciom.

Rosja uzna LGBT za ruch ekstremistyczny?

Agencja TASS podała, że teraz ministerstwo sprawiedliwości "złożyło wniosek administracyjny o uznanie międzynarodowego ruchu publicznego LGBT za ekstremistyczny i zakazanie jego działalności na terytorium Federacji Rosyjskiej".

Amerykańska agencja prasowa Reuters wskazuje, że nie jest do końca jasne, do czego odnosi się termin "międzynarodowy ruch publiczny LGBT", ale – jak ocenia – obejmuje on prawdopodobnie wszelkie próby organizowania działań na rzecz LGBT w Rosji.

TASS przekazał, że Sąd Najwyższy ma wydać wyrok 30 listopada.

Czytaj też:

Spór o "małżeństwa homoseksualne" na Ukrainie. Episkopat ostrzega