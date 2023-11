To najbogatsi zatruwają planetę. Te dane nie pozostawiają wątpliwości

Międzynarodowa organizacja humanitarna Oxfam opublikowała raport zatytułowany "Równość klimatyczna", w którym można przeczytać, że najbogatszy 1 proc. ludzkości jest odpowiedzialny za większą emisję dwutlenku węgla niż najbiedniejsze 66 proc.

Badania trwały pół roku i uczestniczyli w nim również dziennikarze "Guardiana", przedstawiciele Sztokholmskiego Instytutu Środowiska oraz eksperci z innych ośrodków.

"Elita zanieczyszczająca"

Działalność wąskiej elity ma katastrofalny wpływ nie tylko na stan planety, ale równie ubogich społeczności. Do elitarnej grupy milionerów i miliarderów oraz osób zarabiających rocznie ponad 140 tys. dolarów należy łącznie 77 mln ludzi. To oni w 2019 r. odpowiadali za 16 proc. wszystkich emisji dwutlenku węgla Taka ilość wystarczy, by spowodować śmierć ponad milion osób z powodu upałów.

Ta najbogatsza społeczność została w raporcie określona mianem "elity zanieczyszczającej".

Czytaj też:

Komisja Europejska naciska na Polskę. Chodzi o złą jakość powietrzaCzytaj też:

Caritas prowadzi kampanię na rzecz integralnej ekologii. Rozpoczął się kluczowy etap