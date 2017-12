Szturm na Pałac Październikowy w Kijowie. Saakaszwili: To dobrze zaplanowana prowokacja

– Wydarzenia pod Pałacem Październikowym są dobrze zaplanowaną prowokacją, której celem było zdyskredytowanie pokojowego protestu, ponieważ dziś była kolejna pokojowa demonstracja – przekonywał Saakaszwili. Podkreślił również, że Ruch Nowych Sił nie ma związku z atakiem na Pałac Październikowy.

Polityk poinformował, że wzywa społeczność międzynarodową do zbadania, kim są prowokatorzy, którzy rzucali petardy, którzy wzywali ludzi do szturmu. – Większość z nich była w kominiarkach i, jak rozumiem, nikt z nich nie został zatrzymany – powiedział Saakaszwili.

W niedzielę w Kijowie odbywał się kolejny marsz wzywający do impeachmentu prezydenta Ukrainy Petra Poroszenki. Gdy uczestnicy protestu dotarli do placu Majdanu Niepodległości, kilkaset osób ruszyło na znajdujący się w pobliżu Pałac Październikowy. Media donoszą, że stało się to po tym, jak Saakaszwili oświadczył, że ten gmach będzie sztabem koordynacyjnym jego akcji.

Pałac Październikowy pełni funkcję domu kultury i sali koncertowej. Właśnie wczoraj, kiedy doszło do szturmu, odbywał się w nim koncert.

W wyniku starć przed Pałacem ucierpiało kilkudziesięciu mundurowych.