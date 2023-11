Finlandia wysyła wojsko na granicę z Rosją. Jest reakcja Kremla

Fiński rząd podjął decyzję o zamknięciu czterech przejść na granicy z Rosją na południowym wschodzie kraju od 18 listopada. Urzędnicy tłumaczyli to brakiem możliwości przyjęcia nielegalnych migrantów, którzy próbują przedostać się do Finlandii przez Rosję. Wyrazili również podejrzenia, że napływ cudzoziemców z Iraku, Jemenu, Somalii i Syrii jest kontrolowany przez Moskwę.

Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow oświadczył w odpowiedzi, że Rosja "nie przyjmuje takich oskarżeń". Według niego "z przejść granicznych korzystają ci, którzy mają do tego prawo i w tym zakresie nasi strażnicy graniczni w pełni stosują się do wszystkich oficjalnych poleceń".

Do jesieni 2023 r. rosyjska straż graniczna nie pozwalała na zbliżanie się do fińskiej granicy osobom, które nie posiadały dokumentów uprawniających do wjazdu do kraju. Sytuacja zmieniła się w październiku, kiedy przestano blokować wjazd osobom bez wiz.

Prezydent Finlandii Sauli Niinisto powiązał to z przystąpieniem jego kraju do NATO i wezwał do przygotowania się na inne "paskudnie" posunięcia ze strony Rosji.



Kryzys na granicy z Rosją. Finlandia wysłała wojsko, Kreml odpowiada

19 listopada fińskie siły zbrojne przybyły na przejście graniczne w Kuhmo-Vartius, aby pomóc funkcjonariuszom straży granicznej wznieść tam tymczasową barierę przeciwko nielegalnym migrantom.

– To powoduje jedynie głęboki żal, ponieważ mieliśmy z Finlandią długotrwałe, pragmatyczne, bardzo dobre stosunki, oparte na wzajemnym szacunku. I oczywiście ubolewamy, że te stosunki zostały zastąpione tak rusofobicznym stanowiskiem, którego zwolennikami stali się przywódcom tego kraju – powiedział Pieskow.

Według doniesień fińskiej prasy, rząd premiera Petteriego Orpo może w poniedziałek podjąć decyzję o zamknięciu wszystkich przejść granicznych z Rosją.



Rzeczniczka rosyjskiego MSZ Maria Zacharowa powiedziała, że decyzja Finlandii o zamknięciu punktów kontrolnych na granicy z Rosją "tworzy nowe linie podziału w Europie" i zapowiedziała działania odwetowe ze strony Moskwy.

Czytaj też:

Prezydent Duda: Wspieramy Finlandię w obronie granic