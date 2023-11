Sekretarz obrony USA w Kijowie. "Nasze wsparcie jest niezachwiane"

Sekretarz obrony USA Lloyd Austin spotkał się w Kijowie z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Amerykański polityk napisał w mediach społecznościowych, że spotkanie było kolejną okazją do "potwierdzenia niezachwianego wsparcia Stanów Zjednoczonych dla Ukrainy".

"Byłem zaszczycony, że spotkałem się dziś w Kijowie z prezydentem Zełenskim, aby potwierdzić niezachwiane wsparcie Stanów Zjednoczonych dla Ukrainy. My, wraz z naszymi sojusznikami i partnerami, będziemy w dalszym ciągu wspierać pilne potrzeby Ukrainy na polu bitwy i długoterminowe wymagania obronne" – zadeklarował.

twitter

Lloyd Austin przybył do Kijowa w poniedziałek z niezapowiedzianą wizytą. Przed rozpoczęciem oficjalnych spotkań sekretarz obrony USA powiedział, że będzie omawiał to, jak zapewnić armii ukraińskiej sprzęt i inne narzędzia konieczne do przetrwania zimy, a także zmaganie się z przyszłymi zagrożeniami ze strony Rosji.

Z kolei Wołodymyr Zełenski napisał na portalu X: "Skupiliśmy się na rozwoju sytuacji na polu bitwy: naszej obronie, perspektywach i wsparciu. Rozmawialiśmy także o działaniach Ukrainy na Morzu Czarnym i obronie naszego korytarza eksportowego. Swoboda żeglugi jest podstawową zasadą funkcjonowania wolnego świata, a Ukraina udowodniła, że potrafi ją zabezpieczyć i odeprzeć agresora. Jestem wdzięczny Stanom Zjednoczonym za konsekwentne przywództwo we wspieraniu Ukrainy".

twitter

Wspólna inicjatywa USA i Ukrainy. "Oto nasz cel"

W dniach 6-7 grudnia w Waszyngtonie, czyli stolicy Stanów Zjednoczonych, odbędzie się dwudniowa ukraińsko-amerykańska konferencja na temat rozwijania przemysłu obronnego.

O szczegółach poinformowała Adrienne Watson, rzeczniczki Rady Bezpieczeństwa Narodowego Białego Domu. Jak podała, w konferencji wezmą udział przedstawiciele amerykańskiego i ukraińskiego przemysłu obronnego oraz rządów. Ich celem ma być "analiza oraz zbadanie możliwości koprodukcji i innej współpracy przemysłowej na Ukrainie".

– Konferencja wpisuje się w wysiłki rządu USA zmierzające do znacznego zwiększenia produkcji broni, aby wesprzeć walkę Ukrainy o wolność i bezpieczeństwo – dodała urzędnik Białego Domu. Chodzi o trwającą od 24 lutego 2022 r. pełnoskalową agresję Rosji na Ukrainę.

Czytaj też:

Ukraińska zwyciężczyni Eurowizji poszukiwana przez RosjęCzytaj też:

"USA mogą powtórzyć los ZSRR". Ekspert: Istnieją dwa sposoby na przegraną