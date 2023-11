Watykan: Dwa znaczące spotkania papieża Franciszka

22 listopada papież Franciszek odbył oddzielnie spotkania z krewnymi izraelskich zakładników w Gazie i Palestyńczykami, którzy przeżyli wojnę. Ojciec święty błagał o położenie kresu temu, co nazwał terroryzmem i "namiętnościami, które wszystkich zabijają”.

Rozejm w Strefie Gazy

Do spotkań doszło przed zawarciem porozumienia między Izraelem a Hamasem w sprawie zakładników i ogłoszeniem tymczasowego wstrzymania walk. Po zakończeniu rozmów z delegacjami Franciszek zabrał głos i mówił o cierpieniach zarówno Izraelczyków, jak i Palestyńczyków. W swoim wystąpieniu papież nie odniósł się jednak do porozumienia, które jest największym przełomem dyplomatycznym od czasu ataku Hamasu na południowy Izrael z 7 października.

Franciszek powiedział, że spotkał się w Watykanie z krewnymi niektórych z 240 zakładników przetrzymywanych przez Hamas w Gazie, a osobno z delegacją Palestyńczyków, którzy według Watykanu mają krewnych w Gazie. Na miejscach VIP na placu Świętego Piotra siedzieli ludzie trzymający palestyńskie flagi i szaliki oraz małe plakaty przedstawiające ciała zabitych i napis "ludobójstwo”.

– To powodują wojny, ale tutaj to więcej niż wojna. To nie jest wojna, to jest terroryzm. Proszę, działajmy na rzecz pokoju. Módlcie się o pokój, módlcie się dużo o pokój – powiedział papież do zgromadzonych na placu.

Franciszek prosił także Boga, aby pomógł zarówno Izraelczykom, jak i Palestyńczykom "rozwiązać problemy i nie ulegać namiętnościom, które w końcu wszystkich zabijają”.

Franciszek wielokrotnie wzywał do zakończenia konfliktu i starał się zachować typową dla Watykanu neutralność dyplomatyczną. Stolica Apostolska jest szczególnie zaniepokojona trudną sytuacją chrześcijan w Gazie.

W zeszłym miesiącu w ataku Hamasu zginęło około 1200 osób w Izraelu. Według palestyńskich władz odpowiedzialnych za opiekę zdrowotną w izraelskich atakach odwetowych na Gazę zginęło ponad 11 000 osób.

