Finlandia zamyka kolejne przejścia graniczne z Rosją

– Rząd podjął dzisiaj decyzję o zamknięciu większej liczby przejść granicznych – powiedział w środę premier Petteri Orpo podczas konferencji prasowej.

Jak wyjaśnił, reszta dotychczas czynnych przejść drogowych z Rosją zostanie zamknięta w nocy z piątku na sobotę. Decyzja ta, podjęta przez fińskie władze, wynika z faktu, że rosyjskie służby kierują w stronę Finlandii migrantów z Afryki i Azji. Strona fińska wskazuje, że Rosja nie tylko nie próbuje zatrzymać migrantów, lecz pomaga im kierować się w stronę Finlandii.

Finlandia zamknie zatem od piątku wszystkie przejścia graniczne z Rosją, z wyjątkiem Raja-Jooseppi, aby powstrzymać napływ osób ubiegających się o azyl do tego kraju tłumaczył Orpo, cytowany przez agencję Reutera.

Raja-Jooseppi to niewielkie i najdalej na północ wysunięte przejście graniczne w lapońskiej prowincji Inari. Od tego miejsca do Murmańska jest około 250 km.

Rosja "nie przyjmuje takich oskarżeń"

Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow oświadczył, że Rosja "nie przyjmuje takich oskarżeń". Według niego "z przejść granicznych korzystają ci, którzy mają do tego prawo i w tym zakresie nasi strażnicy graniczni w pełni stosują się do wszystkich oficjalnych poleceń".

Do jesieni 2023 r. rosyjska straż graniczna nie pozwalała na zbliżanie się do fińskiej granicy osobom, które nie posiadały dokumentów uprawniających do wjazdu do kraju. Sytuacja zmieniła się w październiku, kiedy przestano blokować wjazd osobom bez wiz.