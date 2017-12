Wypadek autokaru w Meksyku. Wśród ofiar jest 11 zagranicznych turystów

Do wypadku doszło na południowym-zachodzie kraju. Z wstępnych informacji wynika, że zginęło co najmniej 11 osób – na razie nie ustalono narodowości wszystkich ofiar. Wiadomo, że są to zagraniczni turyści.

Wypadek miał miejsce na autostradzie w stanie Quintana Roo na Półwyspie Jukatan. Jak podają media, ofiary to zagraniczni turyści – na razie wiadomo, że wśród ofiar są obywatele USA, Szwecji, Kanady i Włoch. W sumie w pojeździe znajdowało się 31 osób, w tym kierownik wycieczki i kierowca. Nieznane są przyczyny wypadku, wiadomo jedynie, że autobus przewrócił się na autostradzie. Na miejscu wypadku wciąż pracują służby. Jak podkreśla korespondent BBC News Will Grant, chociaż takie wypadki w Meksyku nie są rzadkością, to tak poważny incydent w środku dnia jest czymś wyjątkowym.