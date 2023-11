650 tys. Ukraińców w wieku poborowym wyjechało z kraju

W stanie wojennym ukraińscy mężczyźni w wieku 18–60 lat, z pewnymi wyjątkami, nie mogą opuszczać kraju ze względu na możliwość powołania do służby wojskowej.

BBC powołuje się na dane dostarczone przez Eurostat, oficjalną agencję statystyczną UE. Wskazano, że ponad pół miliona uchodźców płci męskiej przebywa obecnie w 27 państwach członkowskich UE, a także w Szwajcarii, Liechtensteinie i Norwegii.

Wielu Ukraińców nie figuruje w oficjalnych rejestrach. Szacuje się, że w Niemczech przebywa 100 tys. niezarejestrowanych obywateli Ukrainy. Z kolei do Austrii mogło przybyć co najmniej 14 tys. Ukraińców, którzy korzystali z fałszywych dokumentów lub usług przemytników.

Statystyki nie zawierają szczegółowych informacji na temat liczby mężczyzn, którzy wyjechali legalnie jako ojcowie trójki dzieci, osoby niepełnosprawne lub osoby należące do innych kategorii kwalifikujących się do podróży poza Ukrainę. Statystyki nie określają też liczby mężczyzn, którzy mogli przedostać się do Europy z terytoriów czasowo okupowanych przez Rosję.

Ucieczka przed poborem

Z ostatnich raportów wynika, że prawie 20 tys. ukraińskich mężczyzn udało się uniknąć poboru do wojska, poprzez różne drogi opuszczenia kraju.

Na początku tego roku funkcjonariusze organów ścigania odkryli zakrojony na szeroką skalę proceder uchylania się od służby wojskowej, obejmujący sfałszowane zaświadczenia lekarskie. Według doniesień osoby zaangażowane w ten proceder pobierały znaczne kwoty, od 7 000 do 10 000 dolarów, za przedstawienie fałszywych zaświadczeń stwierdzających, że osoby nie nadają się do służby wojskowej.

ONZ oszacowała, że od początku inwazji Rosji na pełną skalę kraj opuściło około 6,2 miliona uchodźców.

W 2021 r. ludność Ukrainy wynosiła 41 mln. Obecnie oscyluje wokół 35 mln, a eksperci ostrzegają, że w ciągu najbliższych 30 lat liczba ta może spaść poniżej 29 mln.

