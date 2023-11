Koniec śledztwa ws. katastrofy lotniczej pod Kijowem

Do katastrofy lotniczej w Browarach pod Kijowem doszło 18 stycznia. Śmigłowiec spadł w pobliżu przedszkola i bloku mieszkalnego. Na pokładzie znajdowało się kierownictwo Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Ukrainy, w tym minister Denys Monastyrski oraz jego dwóch zastępców – Jewhenij Jenin i Jurij Łubkowycz.

Śmierć kierownictwa MSW Ukrainy. Przebieg katastrofy śmigłowca

Państwowe Biuro Śledcze Ukrainy zakończyło śledztwo w sprawie katastrofy helikoptera w Browarach – przekazały w poniedziałek ukraińskie media. Śledczy ustalili, że przyczyną katastrofy było "rażące naruszenie zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego i funkcjonowania transportu lotniczego".

Już w sierpniu śledczy zgłosili swoje podejrzenia wobec pięciu funkcjonariuszy Państwowej Służby Ratunkowej Ukrainy, którzy – ich zdaniem – naruszyli zasady bezpieczeństwa lotów helikopterem, co doprowadziło do śmierci ludzi. W toku śledztwa ustalono, że w styczniu 2023 r. planowano wyjazd kierownictwa ukraińskiego MSW do obwodów charkowskiego i dniepropietrowskiego. W trakcie przygotowań do lotu dowódca załogi nie został poinformowany o danych meteorologicznych na całej trasie planowanego ruchu, a w szczególności o wyjątkowo niekorzystnych warunkach atmosferycznych nad Browarami. Sama załoga nie posiadała odpowiednich zezwoleń na loty w trudnych warunkach atmosferycznych oraz niezbędnych certyfikatów. Żaden z urzędników odpowiedzialnych za bezpieczeństwo lotu nie odwołał jednak lotu ani nie przełożył go do czasu, aż warunki pogodowe będą sprzyjające. Ze względu na trudne warunki atmosferyczne helikopter zmuszony był do lotu na wyjątkowo małej wysokości, niższej nawet od wysokości budynków na trasie.

Oprócz wysokich urzędników MSW i osób im towarzyszących w katastrofie lotniczej zginęły cztery kobiety i dziecko. 31 osób, w tym 13 dzieci, zostało rannych.

