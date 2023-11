Finlandia zamyka całą granicę z Rosją

– My mamy 1300-kilometrową granicę z Rosją i nie jest ona ogrodzona – tłumaczył niedawno fiński premier Petteri Orpo. Jednocześnie polityka wskazał, że granica lądowa jako taka jest otwarta, ale punkty graniczne mogą zostać zamknięte zgodnie ustawą o ochronie granic.

Fińska ustawa o straży granicznej umożliwia składanie wniosków o azyl centralnie w niektórych punktach kontrolnych na granicy kraju.

Zamknięte przejście graniczne

22 listopada Finlandia podjęła decyzję o zamknięciu prawie wszystkich przejść granicznych z Rosją. Tylko przejście Raja-Jooseppi w Laponii pozostało otwarte. Decyzja Helsinek była reakcją na działania rosyjskiej straży granicznej, która celowo przepuściła grupę "osób ubiegających się o azyl” bez sprawdzenia ich dokumentów.

Raja-Jooseppi to niewielkie i najdalej na północ wysunięte przejście graniczne w lapońskiej prowincji Inari. Od tego miejsca do Murmańska jest około 250 km.

Jednocześnie szef MSW Finlandii stwierdził, że zamknięcie punktu kontrolnego w Lapnonii jest "nieuniknione” ze względu na działania rosyjskich służb, które celowo dowożą cudzoziemców.

Jak poinformował rząd w Helsinkach, teraz imigranci napływający w stronę Finlandii przez Rosję nie będą mogli przekroczyć wschodniej granicy i składać podań o azyl. Przez granicę fińsko-rosyjską dopuszczalny będzie tylko przewóz towarów.

Reakcja Rosji

Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow oświadczył, że Rosja "nie przyjmuje takich oskarżeń". Według niego "z przejść granicznych korzystają ci, którzy mają do tego prawo i w tym zakresie nasi strażnicy graniczni w pełni stosują się do wszystkich oficjalnych poleceń".

Do jesieni 2023 r. rosyjska straż graniczna nie pozwalała na zbliżanie się do fińskiej granicy osobom, które nie posiadały dokumentów uprawniających do wjazdu do kraju. Sytuacja zmieniła się w październiku, kiedy przestano blokować wjazd osobom bez wiz.

