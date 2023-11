Ukraina bliżej NATO? Stoltenberg: Wspieranie Kijowa leży w naszym interesie

Sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg powiedział, że Ukraina przedstawiła i uzgodniła ze swoimi sojusznikami program mający na celu spełnienie wymagań Sojuszu, koniecznych do jej akcesji. Podczas konferencji prasowej w siedzibie NATO w Brukseli Sekretarz Generalny podkreślił, że Sojusz gorąco pochwala Ukrainę za postęp w reformach. – Jestem pod wrażeniem zaangażowania Ukrainy we wdrażanie reform – wskazał.

W środę na posiedzeniu Rady NATO-Ukraina władze kraju przedstawiły dostosowany Roczny Narodowy Program dalszych reform zgodny z wymogami Sojuszu. Określa on zadania, jakie musi wykonać Kijów, by móc wejść do paktu. – Uzgodniliśmy program prac i podstrukturę w ramach Rady Ukraina–NATO, aby zapewnić kontynuację reform – powiedział Stoltenberg. – Ukraina jest bliżej NATO niż kiedykolwiek – dodał szef Sojuszu Północnoatlantyckiego.

Zatwierdzenie programu zostało także potwierdzone w oficjalnym oświadczeniu Rady NATO-Ukraina. "NATO i Ukraina już współpracują i podejmują decyzje wspólnie, na równi z równymi, w szerokim zakresie kwestii, w tym interoperacyjności, bezpieczeństwa energetycznego, innowacji, cyberbezpieczeństwa i odporności" – czytamy.

USA i Niemcy nie chcą szybkiego przystąpienia Ukrainy do NATO

We wtorek portal Euractiv podał, że w NATO nie ma porozumienia dot. szybkiego przystąpienia Ukrainy do Sojuszu. USA i Niemcy twierdzą, że o akcesji nie powinny decydować względy polityczne.

W rzeczywistości utrzymują się te same podziały, które zaistniały podczas lipcowego szczytu NATO w Wilnie. Niemcy i Stany Zjednoczone naciskają, by proces akcesji Ukrainy opierał na się realizacji przez nią konkretnych warunków, a nie na przesłankach politycznych. Waszyngton i Berlin chcą, by to program wyznaczał kierunki reform, a dopiero gdy zostaną one spełnione, będzie mogła rozpocząć się dyskusja na temat członkostwa.

Inni członkowie NATO uważają, że program nie wymienia warunków, ale stanowi "przewodnik" lub "narzędzie" umożliwiające śledzenie postępów Ukrainy.

