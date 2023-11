Papież Franciszek: Kościół jest kobietą

Zaznaczył, że nie chodzi tylko o to, aby było więcej kobiet, ale aby pomagały w refleksji. – Kobiety mają inną zdolność do refleksji teologicznej niż my, mężczyźni – powiedział Franciszek.

– Kościół jest kobietą – podkreślił Ojciec Święty. – A jeśli nie zrozumiemy, kim jest kobieta lub czym jest teologia kobiety, nigdy nie zrozumiemy, czym jest Kościół. Jeden z wielkich grzechów, który mieliśmy to "maskulinizacja" Kościoła – powiedział Ojciec Święty.

Papież zaznaczył, że tu nie chodzi o kwestie posługi ministerialnej. Odwołał się do rozróżnienia zaproponowanego przez jezuickiego teologa Hansa Ursa von Balthasara, który opisał zasadę „Piotrową” lub ministerialną oraz zasadę „maryjną” lub mistyczną. – Maryjność jest ważniejsza niż Piotrowość –powiedział Papież Franciszek, ponieważ Kościół jest oblubienicą.

Teologia ewangelizacyjna

Ojciec Święty podkreślił, że dziś jesteśmy wezwani do poświęcenia się z całą energią naszych serc i umysłów misyjnemu nawróceniu Kościoła. Jest to odpowiedź „na wezwanie Jezusa do ewangelizacji, które Sobór Watykański II uczynił swoim własnym i które nadal kieruje naszą kościelną drogą”.

Franciszek wskazał na potrzebę teologii ewangelizacyjnej, która promuje dialog ze światem kultury. Dodał, że musi się to odbywać w harmonii z ludem Bożym, „z uprzywilejowanym miejscem dla ubogich i osób prostych”, jak również na kolanach, na modlitwie i adoracji przed Bogiem.

Rocznica Soboru Nicejskiego

Papież zwrócił następnie uwagę na prace Komisji nad kwestiami antropologicznymi i ekologicznymi. Skupił się w szczególności na ich „zaktualizowanej i wnikliwej refleksji nad stałą aktualnością wiary trynitarnej i chrystologicznej”, która była tak mocno podkreślona na Synodzie w Nicei, którego 1700. rocznicę będziemy obchodzić podczas Jubileuszu w 2025 roku.

Franciszek podkreślił duchowe, synodalne i ekumeniczne znaczenie Soboru Nicejskiego. Powiedział, że teologowie są wezwani do rozprzestrzeniania nowych i zaskakujących blasków wiecznego światła Chrystusa w domu Kościoła i w ciemnościach świata.

Nicea i synodalność

Papież podkreślił, że synodalność jest sposobem na przełożenie na postawy komunii trynitarnej dynamiki, z jaką Bóg, przez Chrystusa i w tchnieniu Ducha Świętego, przychodzi do ludzkości. Teologowie zaś są odpowiedzialni za „uwolnienie bogactwa tej cudownej 'humanizującej energii'”.

W kierunku wspólnego świętowania Wielkanocy

Na koniec Ojciec Święty przypomniał o ekumenicznym znaczeniu rocznicy Soboru w Nicei, zauważając, że wszyscy uczniowie Jezusa są zjednoczeni w wyznawaniu Credo ogłoszonego na tym Synodzie.

Zauważył, że w 2025 r., czyli w roku rocznicy Sobory w Nicei, w kalendarzach wszystkich chrześcijan Wielkanoc wypada w tym samym dniu. – Jak pięknie byłoby, gdyby oznaczało to konkretny początek zawsze wspólnego świętowania Wielkanocy! – wyznał Papież. Zachęcił obecnych, aby nosili to marzenie w sercach i przywoływali kreatywność Ducha Świętego, aby światło Ewangelii i komunii świeciło jaśniej.

