Zimowy pakiet pomocy Wielkiej Brytanii dla Ukrainy. Znamy szczegóły

W komunikacie opublikowanym przez brytyjski rząd wskazano, że David Cameron w przededniu swojej pierwszej wizyty w Stanach Zjednoczonych w roli szefa dyplomacji, ogłosił nowy, zimowy pakiet pomocy humanitarnej dla Ukrainy. Pakiet ten wart jest 29 mln funtów oraz dodatkowe 7,75 mln funtów na działania humanitarne w celu zaspokojenia potrzeb najsłabszych na Ukrainie.

"Przydział środków finansowych stanowi część łącznej kwoty 127 mln funtów wsparcia humanitarnego udzielonego przez Wielką Brytanię na rzecz Ukrainy i regionu w latach 2023–2024, jak zapowiedziano na konferencji na temat odbudowy Ukrainy w czerwcu" – wskazano.

Całkowite wsparcie wojskowe, humanitarne i gospodarcze Wielkiej Brytanii dla Ukrainy wynosi obecnie 9,3 miliarda funtów – podał brytyjski rząd.

USA: Ultimatum dla Bidena w sprawie Ukrainy

Tymczasem w Stanach Zjednoczonych trwa dyskusja dot. pomocy finansowej dla Kijowa. Spiker Izby Reprezentantów określił warunek, pod jakim Republikanie pozwolą prezydentowi Joe Bidenowi pomóc Ukrainie. W piśmie z 5 grudnia wysłanym do dyrektora Biura Zarządzania i Finansów Białego Domu Shalandy Young, Johnson ostrzegł, że nie będzie wspierał dalszej pomocy wojskowej dla Ukrainy, chyba że administracja Bidena zgodzi się wzmocnić bezpieczeństwo na granicy z Meksykiem.

Przypomnijmy, że administracja prezydenta Joe Bidena zwróciła się w październiku do Kongresu z prośbą o wygospodarowanie środków w wysokości 106 miliardów dolarów na pomoc dla Ukrainy, Izraela i na zwiększenie bezpieczeństwa południowej granicy USA, na którą napierają afrykański i azjatyccy migranci. Większość pakietu miałaby zostać wydana na pomoc dla Ukrainy.

Johnson nie wymienił w piśmie konkretnych żądań, ale odniósł się do ustawy o ochronie granic, która wzywa do odbudowy muru granicznego, co było jedną z głównych obietnic wyborczych Donalda Trumpa. Jak dotąd sprzeciwiali się temu kongresmani Demokratów i administracja Bidena.

"Dodatkowe finansowanie dla Ukrainy uzależnione jest od przyjęcia zmian transformacyjnych w przepisach dotyczących bezpieczeństwa granic naszego kraju. (...) Jesteśmy gotowi i chętni do współpracy z administracją [Bidena – przyp. red.] nad wiarygodnym pakietem środków bezpieczeństwa dla granic, które będą chronić interesy narodu amerykańskiego” – czytamy w oświadczeniu Johnsona.

