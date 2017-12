Staranował wejście do centrali SPD w Berlinie. Policja nie ujawnia tożsamości sprawcy

W wigilijny wieczór auto wjechało do siedziby Socjaldemokratycznej Partii Niemiec (w budynku Willy’ego Brandta) w Berlinie. Kierowca staranował szklane drzwi i zatrzymał się już w holu budynku. Tam uruchomiony został system spryskiwaczy, który mógł zapobiec ewentualnemu pożarowi.

Chociaż jednak mężczyzna miał przy sobie benzynę, naboje i pojemniki z gazem, nie zdołał wywołać pożaru, ponieważ taranując drzwi doznał lekkich obrażeń i został szybko zatrzymany przez policję.

Zeznania sprawcy

Jak przyznał 58-letni sprawca wypadku, intencjonalnie staranował wejście do budynku, ponieważ chciał popełnić samobójstwo. Nie wiadomo, czy mężczyzna planował też podłożyć w budynku ogień.

Policja nie podaje tożsamości mężczyzny, prawdopodobnie z powodu jego zeznań, chcąc zapewnić jemu oraz jego bliskim anonimowość. Obecnie sprawca znajduje się w szpitalu.

Jak tłumaczy rzeczniczka policji w Berlinie, na razie mężczyzna nie wytłumaczył, dlaczego zdecydował się uderzyć akurat w siedzibę SPD i czy był to przypadkowy wybór. – Sprawę przejęły służby państwowe i one będą pytały go o motywy. Mam nadzieję, że będzie on potrafił odpowiedzieć na te pytania – dodała rzecznik.

Chociaż policja potwierdza, że na razie nie znaleziono żadnych dowodów świadczących o terrorystycznym charakterze wypadku, to sprawca miał przyznać się służbom, że zanim staranował siedzibę SPD odwiedził też siedzibę Chrześcijańskich Demokratów (CDU). Podejrzany zostawił przed budynkiem pakunki z łatwopalnymi materiałami, co szybko zauważył strażnik patrolujący budynek. Strażnik powiadomił policję, która szybko zajęła się pakunkami. Nie wiadomo więc, czy działania 58-latka nie miały jednak motywu politycznego.

SPD to jedna z najstarszych partii politycznych w Niemczech. Jej obecnym liderem jest Martin Schulz, były przewodniczący Parlamentu Europejskiego. W najbliższych dniach Socjaldemokratyczna Partia Niemiec przystąpi do rozmów sondażowych z chadekami Angeli Merkel, w celu utworzenia nowego rządu.

