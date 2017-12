Martin Schulz największym "przegranym" 2017 roku. Za nim kanclerz Merkel [SONDAŻ]

W ramach badania zebrano dane od 1005 osób z całych Niemiec, proszą o opinię o najbardziej znanych krajowych politykach.

Najwięksi przegrani i wygrani

Najlepiej oceniani politycy to prezydent Niemiec Frank-Walter Steinmeier (dobrze oceniło go aż 65 proc. badanych) i dalej minister finansów i prawdopodobnie następny premier Bawarii Markus Soeder (dobrze oceniło go 43 proc. badanych) oraz współprzewodniczący Zielonych Cem Özdemir (dobrze oceniło go 45 proc. badanych).

Na największych "przegranych" w roku 2017, Niemcy wybrali szefa SPD, byłego przewodniczącego Parlamentu Europejskiego Martina Schulza (67 proc. głosów), premiera Bawarii Horsta Seehofera (61 proc. głosów) i kanclerz Angelę Merkel (53 proc. głosów krytyki i jednocześnie 41 proc. głosów poparcia).