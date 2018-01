Kim Dzong Un ostrzega USA: "Przycisk nuklearny jest na moim biurku"

Przywódca Korei Północnej w swoim wystąpieniu noworocznym ostrzegł, że jego państwo jest w posiadaniu broni atomowej i że on sam jest gotów jej użyć, jeżeli sytuacja go do tego zmusi. Kim Dzong Un zapewnia, że w zasięgu jego pocisków jest całe terytorium Stanów Zjednoczonych.

– Całe terytorium Stanów Zjednoczonych jest w zasięgu naszej broni nuklearnej a przycisk nuklearny zawsze znajduje się na moim biurku. To nie groźba, to rzeczywistość – mówił przywódca Korei Północnej. Kim Dzong Un stwierdził również, że głównym celem jego państwa w 2018 roku powinno być powiększenie arsenału nuklearnego. – W nadchodzącym roku powinniśmy skoncentrować się na masowej produkcji głowic nuklearnych i pocisków balistycznych w celu ich operacyjnego rozmieszczenia. Broń ta będzie użyta tylko jeśli nasze bezpieczeństwo będzie zagrożone – mówił.