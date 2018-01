Litwini wprowadzają swoje "500 Plus"

Nowy program wsparcia rodzin rusza w tym roku. Dzisiaj ustawę przegłosował litewski parlament – oddano 80 głosów za i 1 przeciw, 15 posłów było nieobecnych.

Wnioski w urzędach Litwini mogą składać od dzisiaj, a wsparcie otrzyma każda rodzina z dzieckiem – niezależnie od dochodu. Wsparcie będzie wypłacane do momentu ukończenia przez dziecko 18 roku życia, albo do ukończenia 21 roku życia jeśli dziecko studiuje. Dodatkowo rodziny wielodzietne (liczone tak jak w Polsce od co najmniej trójki dzieci) otrzymają najwyższe wsparcie – 58,5 euro miesięcznie na dziecko. Najmniejsze wsparcie (dla rodzin z wyższym dochodem) wyniesie co najmniej 30 euro.

Jednocześnie litewski rząd zobowiązał się, że kwota wsparcia będzie zwiększania co roku, aż do osiągnięcia 100 euro miesięcznie za dziecko. –To inwestycja w przyszłość. Jeśli uda nam się osiągnąć co najmniej kwotę 100 euro dla dziecka, to będzie mocne wsparcie dla wszystkich rodzin wychowujących dzieci – komentował wprowadzenie programu premiera Saulius Skvernelis.Czytaj także:

