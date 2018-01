Niemiecka polityk pisała o "muzułmańskich gwałcicielach". Policja złożyła na nią donos

Beatrix von Storch zareagowała na tweet kolońskiej policji, która m.in. po arabsku opublikowała na swoim koncie wpis z życzeniami noworocznymi. "Co do diabła dzieje się w tym kraju? Dlaczego na oficjalnym koncie policji w Nadrenii Północnej-Westfalii zamieszczono tweet w języku arabskim. Uważacie, że w ten sposób uda wam się oswoić barbarzyńskie hordy muzułmanów dokonujących grupowych gwałtów?" – napisała.

Za ten wpis Twitter przejściowo zablokował jej konto, uzasadniając swoją decyzję "promowaniem nienawiści". Deutsche Welle zwraca uwagę, że polityk AfD grozi teraz postępowanie za popełnienie czynu karalnego, jakim jest "podsycania do nienawiści". Rzecznik kolońskiej policji Thomas Held potwierdził, że na von Storch złożono doniesienie.

– To jest zupełnie normalna procedura i nic w tym szczególnego. Jeśli istnieje podejrzenie o popełnienie czynu karnego, jesteśmy do tego zobowiązani – oświadczył niemiecki funkcjonariusz. Tłumaczył, że policja ma w zwyczaju zamieszczanie informacji w wielu językach, ponieważ "chce przecież dotrzeć do ludzi", a także uczestników wielkich wydarzeń, takich jak protesty czy karnawał.

