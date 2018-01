W Egipcie spadł balon z turystami. Jedna osoba nie żyje

Do tragicznego wypadku doszło wczoraj, kiedy balon leciał nad miastem Luksor, w środowej części Egiptu. Na pokładzie balonu był pilot i 20 pasażerów – turystów. Pomimo ostrzeżeń dotyczących trudnych warunków pogodowych, pilot zdecydował się na lot.

Po około 45 minutach lotu na wysokości ok. 450 metrów, z powodu silnego wiatru, pilot musiał awaryjnie lądować na górzystym terenie. W wyniku niebezpiecznego manewru balon spadł. Z oficjalnych informacji wynika, że w wypadku zginęła co najmniej jedna osoba – media podają, że jest to turystka z RPA, a kolejne 15 osób zostało rannych. Nie wiadomo jaki jest stan poszkodowanych.

Dzisiaj policja zatrzymała pilota oraz trzech przedstawicieli firmy organizacyjnej wycieczkę. Zostaną oni przez trzy dni zatrzymani w areszcie i przesłuchani – na razie nie wiadomo czy usłyszą zarzuty.

