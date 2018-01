Atak na Polaka w Holandii. Policja zatrzymała sprawcę, również Polaka

Atak na Polaka miał miejsce w nocy z soboty na niedzielę w ośrodku kempingowym Oost-Graftdijk, na północ od Amsterdamu. Przed godziną pierwszą w nocy, 26-latek wracał do domu, kiedy został napadnięty. Prawdopodobnie sprawca – 29-letni Polak – chciał go okraść.

26-latke zaczął się jednak bronić, w wyniku czego został zaatakowany nożem – odniósł liczne ranu kłute oraz obrażenia twarzy. Mężczyźnie udało się też zranić sprawcę, co ułatwiło policji znalezienie 29-latka.

Kiedy na miejsce napadu przyjechał patrol, ofierze napadu udzielono natychmiast pomocy medycznej, a następnie 26-latka przewieziono do szpitala. Policja przeszukała też okoliczne domy, otaczając wcześniej teren kempingu. W jednym z domów znaleziono rannego 29-letniego sprawcę, który także trafił do szpitala. Sprawca odniósł jednak tylko powierzchowne rady i po ich opatrzeniu trafił do aresztu.

Obecnie policja bada okoliczności wydarzenia.