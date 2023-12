Rosjanie intensywnie atakują to miejsce. Brytyjczycy wskazali powód

Do zestrzelenia doszło w czasie ataku rakietowo-bombowego na południe obwodu odeskiego. Brytyjskie Ministerstwo Obrony podaje, że od lata 2023 roku Rosja przeprowadza w pobliżu wyspy ryzykowne misje lotnicze, prawdopodobnie dlatego, że miejsce to stało się symbolem ukraińskiego oporu, a Rosja stara się pokazać swoją siłę na terenie Morza Czarnego. Wyspa Węży jest położona na ukraińskich wodach terytorialnych. Leży 35 km na wschód od delty Dunaju.

Brytyjski wywiad wskazuje, że dwuosobowa załoga zestrzelonego przez Ukrainę bombowca Su-24M prawdopodobnie nie żyje, a lokalizacja i warunki operacyjne niezwykle komplikują rosyjską misję poszukiwawczo-ratowniczą.

"Obie strony w dalszym ciągu regularnie ponoszą straty w starciach samolotów bojowych. Ogólnie rzecz biorąc, obrona powietrzna w dalszym ciągu poważnie ogranicza skuteczność taktycznych operacji powietrznych" – stwierdziło brytyjskie Ministerstwo Obrony.

Wieczorem 5 grudnia żołnierze Sił Powietrznych Ukrainy zniszczyli w pobliżu wyspy rosyjski bombowiec Su-24M, który próbował przeprowadzić atak rakietowo-bombowy na południe obwodu odeskiego.

Symbol oporu Ukrainy

Wyspa została zaatakowana przez wojska Federacji Rosyjskiej pierwszego dnia ich inwazji na Ukrainę, czyli 24 lutego 2022 roku. Wieczorem tego dnia Państwowa Służba Graniczna Ukrainy przyznała, że straciła kontakt z jej obrońcami i wyspa została stracona.

30 czerwca 2022 roku Ministerstwo Obrony Rosji ogłosiło, że wycofało wojska z wyspy w "geście dobrej woli" po zrealizowaniu celów wojskowych. Według Ukrainy pospieszne wycofanie sił rosyjskich nastąpiło po ataku na wyspę przez siły ukraińskie.

"Rosyjski okręcie wojenny, idź w chuj" – to fragment odpowiedzi ukraińskich obrońców Wyspy Wężowej na wezwanie Rosjan do poddania się. Hasło to przeszło do legendy.

Czytaj też:

Igrzyska olimpijskie. MKOl dopuścił Rosjan i Białorusinów do startu pod neutralną flagąCzytaj też:

USA mają plan na negocjacje Ukrainy z Rosją. Pojawiła się data