Pomoc dla Ukrainy. Jest deklaracja Grupy Wyszehradzkiej

Grupa Wyszehradzka (V4) zrzesza cztery państwa Europy Środkowej – Polskę, Węgry, Słowację i Republikę Czech. Celem jest pogłębianie współpracy między krajami.

Przedstawiciele V4 spotkali się na dwudniowych obradach w Pradze. Polskę reprezentował ambasador RP w Czechach Mateusz Gniazdowski.

Pomoc dla Ukrainy. Deklaracja Grupy Wyszehradzkiej

Grupa Wyszehradzka przyjęła w piątek deklarację, w której wskazuje, że będzie nadal wspierać Ukrainę w walce z Rosją. Co ważne, przyjęto, że każde z państw będzie udzielać pomocy Ukraińcom w takiej formie, jaką uzna za stosowną. Poza wsparciem w postaci sprzętu wojskowego, kraje mogą przekazywać pomoc humanitarną, wsparcie medyczne oraz pomoc w zakresie rozminowywania.

– Zrobimy co możliwe, aby nie pozwolić Ukrainie upaść. Choć jako poszczególne kraje możemy się różnić, to zgadzamy się co do zasadniczej kwestii – powiedziała minister obrony Czech Jana Czernochova.

Przedstawiciele V4 zadeklarowali również gotowość ochrony przestrzeni powietrznej nad Słowacją "tak długo, jak będzie to potrzebne". Od 1 września 2022 r. do 31 grudnia 2023 r. obowiązuje dyżur bojowy nad słowacką przestrzenią powietrzną. Działania odbywają się w ramach misji wojskowej Systemu Zintegrowanej Obrony Powietrznej i Przeciwrakietowej Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego (NATINAMDS). System to sieć dowodzenia i kontroli, łącząca radary i inne obiekty rozmieszczone w siłach obrony powietrznej NATO.

Polska Agencja Prasowa poinformowała, że w piątkowym spotkaniu wzięli udział przedstawiciele 13 krajów. Oprócz reprezentantów państw V4 i innych członków Unii Europejskiej należących do Środkowoeuropejskiej Współpracy Obronnej (CEDC), czyli Austrii, Słowenii oraz Chorwacji, do Pragi przyjechali przedstawiciele z krajów Bałkanów Zachodnich: Albanii, Czarnogóry, Bośni i Hercegowiny, Macedonii Północnej, Serbii i Kosowa. Ministrowie zgodzili się m.in. wspierać Izrael i "jego prawo do samoobrony".

