Sąsiad ostrzega Izrael. "Czerwona linia"

W 131 odcinku na swoim kanale "Szewko czyli na Wschód od Bliskiego Wschodu" dr Wojciech Szewko, ekspert ds. stosunków międzynarodowych, analizował m.in. bieżące wydarzenia w regionie w związku z eskalacją konfliktu izraelsko-palestyńskiego. Elementem omówienia była inwazja IDF na Gazę z perspektywy Egiptu.

Strefa Gazy. Egipt ostrzega Izrael

Egipt ostrzegł Izrael przed zerwaniem stosunków, jeżeli Palestyńczycy zostaną wypchnięci ze Strefy Gazy na Synaj, czyli na terytorium Egiptu. Taką samą informację miały otrzymać Stany Zjednoczone – podał Axios, powołując się na zaznajomionych ze sprawą urzędników izraelskich i amerykańskich.

Wojciech Szewko przypomniał, że w optyce Egiptu wojna w Strefie Gazy stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego, a władze w Kairze są zdeterminowane, by uniemożliwić palestyńskim uchodźcom przedostanie się na terytorium kraju. – Według ONZ w tej chwili prawie 1,9 mln ludzi jest uciekinierami wewnętrznymi, czyli zostało wysiedlonych. To prawie 85 proc. populacji. Około 17 tys. osób zginęło, dwie trzecie z tego, to kobiety i dzieci – powiedział Szewko.

– Egipt, Jordania i Autonomia Palestyńska obawiają się, że Izrael zdecyduje się wypchnąć tych Palestyńczyków z Gazy do Egiptu i nie pozwoli im wrócić po wojnie. Egipt postawił to bardzo ostro, w związku z czym izraelscy urzędnicy zaprzeczyli – dodał. – Te obawy są znowu podnoszone, ponieważ rozpoczęły się walki w Khan Yunis, czyli na południu Strefy Gazy i większość ludzi uciekła z tego miasta do Rafah, czyli na samą granicę z Egiptem – kontynuował ekspert.

Wysiedlenie Palestyńczyków? "Czerwona linia"

Diaa Rashwan, szef egipskiej Państwowej Służby Informacyjnej, powiedział, że wysiedlenie Palestyńczyków ze Strefy Gazy na Synaj będzie "czerwoną linią" i Egipt nie pozwoli na to "bez względu na konsekwencje". – Rzeczywiście, dla Egiptu otwarcie tej granicy, ucieczka Hamasu, ale również Islamskiego Dżihadu z uchodźcami na Synaj, to jest zasadnicze zagrożenie dla bezpieczeństwa – powiedział Szewko.

Jak dodał, członkowie tych organizacji będą w ocenie władz w Kairze mogli zasilić Bractwo Muzułmańskie lub inne organizacje zbrojne, w tym Państwo Islamskie, czynnie zwalczające Egipt, między innymi na Synaju.

Szewko zwrócił uwagę, że jeżeli na granicy Egiptu z Gazą pojawi się 1,9 mln uchodźców, to nic nie powstrzyma takiej liczby ludzi przed jej przekroczeniem, zwłaszcza w sytuacji, kiedy Izrael zacznie bombardować Rafah.

