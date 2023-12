Nauczycielowi ucięto głowę. Uczniowie dostali karę w zawieszeniu

Do szokującej zbrodni doszło w 2020 roku we Francji. Na przedmieściach Paryża napastnik z nożem zaatakował nauczyciela i odciął mu głowę. Nauczyciel został zamordowany przez 18-letniego Abdullaha Anzorowa.

Według źródeł agencji Reuters świadkowie słyszeli, jak napastnik krzyczał "Allahu Akbar" lub "God is the greatest". Został zastrzelony podczas policyjnej akcji.

Paty został zamordowany za pokazanie karykatury Mahometa na lekcji poświęconej wolności słowa.

Skazano uczniów. Kary w zawieszeniu

W sprawę jest zamieszanych sześcioro nastolatków – jedna dziewczyna i pięciu chłopków. Część z nich współpracowała z Anzarowem, mieli też od niego otrzymać pieniądze za okazana pomoc. Jeden z chłopakówktóry miał wówczas 15 lat, został skazany na dwa lata więzienia, w tym 18 miesięcy w zawieszeniu. Przez pół roku nosił elektroniczny czujnik w postaci bransolety.

To właśnie ten 15-latek przekazał skontaktował się z Anzorowem i przekazał mu wygląd Paty'ego oraz poinformował o trasie jaką ten idzie do szkoły. Co więcej chłopak współpracował z mordercą – co najmniej przez kilka godzin obserwował z nim Paty'ego.

Pozostałych czterech nastolatków usłyszało wyrok od 14 do 18 miesięcy więzienia z trzyletnim zawieszeniem oraz działanie reedukacyjne.

Z kolei dziewczyna, która podczas tragicznych wydarzeń miała zaledwie 13 lat, została skazana na 18 miesięcy więzienia w zawieszeniu. W trakcie śledztwa wyszło na jaw, że nie było jej podczas feralnych zajęć, gdy Paty pokazał karykaturę, jednak napuściła swojego ojca na nauczyciela. Opowiadała mu ze szczegółami, jak wyglądała sytuacja w klasie, a mężczyzna w kolejnych dniach nękał Patyego w mediach społecznościowych.

Rodzina Paty'ego oburzona wyrokiem

Syn zamordowanego nauczyciela uważa, że to właśnie nastolatkowie ponoszą odpowiedzialność za śmierć Samuela Paty'ego i gdyby nie współpracowali z Anzorowem, to nie doszłoby do tragedii.

Rodzina nauczyciela nie kryje ponadto, że jest oburzona tak niskim wyrokiem. – To trudny wyrok dla rodziny. Jest rozczarowanie, złość, niezrozumienie. To zły sygnał dla rodziny, uczniów – przekazała prawniczka rodziny, Virginie Le Roy.

