"Najfajniejsza małpa w dżungli". Znana marka odzieżowa przeprasza za reklamę

Znana marka odzieżowa H&M przeprosiła za wykorzystanie wizerunku czarnoskórego chłopca do reklamy bluzy z napisem "Najfajniejsza małpa w dżungli" ("Coolest Monkey In the Jungle" - red.). Niektórzy uznali, że był to przejaw rasizmu.

Zdjęcie pojawiło się na witrynie brytyjskiego sklepu internetowego tej sieci. Choć zdania internautów były podzielone: jedni uznali, że zdjęcie zostało wykorzystane przypadkowo, inni oskarżyli firmę o rasizm, marka postanowiła przeprosić i usunąć kontrowersyjną fotografię. "Jest nam przykro, że taki wydruk został wykorzystany. Przepraszamy, że ubrania z nim weszły do produkcji. Nie tylko usuniemy zdjęcie z jakichkolwiek stron internetowych H&M, ale także usuniemy ubrania ze sklepów" – napisano. Marka zapowiedziała przeprowadzenie dochodzenia ws. niniejszej reklamy.