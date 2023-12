Podczas obrad prosił Allaha o ukaranie Izraela. Chwilę później miał atak serca

Poseł Hasan Bitmez z określanej jako silnie konserwatywna partii Saadet w Kocaeli wygłaszał przemówienie w Wielkim Zgromadzeniu Narodowym Turcji. Niedługo potem trafił do szpitala w ciężkim stanie. Całe zdarzenie transmitowała telewizja, ponieważ doszło do niego podczas obrad parlamentu.

Turcja. Poseł miał atak serca

Nieszczęście, które spotkało posła, zostało zauważone przez światowe media, ponieważ miało symboliczny wymiar. Przed utratą przytomności, poseł mówił o tym, że Izrael dotknie gniew Allaha.

Wszystko działo się we wtorek. W trakcie swojego wystąpienia na temat wojny Izraela z Hamasem Bitmez atakował rząd turecki za "nieograniczoną miłość do Izraela" i zarzucił władzom w Ankarze "przyczynienie się do każdej bomby zrzuconej przez Izrael". Polityk zwrócił uwagę, że w Strefie Gazy izraelskie siły zbrojne dokonują zbrodni przeciwko ludzkości i prowadzą czystki etniczne na Palestyńczykach.

Poprosił Allaha o ukaranie Żydów

Jak podaje Fox News, turecki poseł zakończył wystąpienie stwierdzeniem: "Nawet jeśli historia milczy, prawda nie będzie milczeć. Myślą, że jeśli się nas pozbędą, nie będzie problemu. Jednakże, jeśli się nas pozbędziecie, nie będziecie w stanie uciec przed męką sumienia. Nawet jeśli uciekniecie przed męką historii, nie będziecie w stanie uciec przed gniewem Boga". To właśnie po ich wypowiedzeniu zasłabł i upadł na podłogę.

Natychmiast podbiegli do niego inni parlamentarzyści, celem udzielenia pomocy. Wezwano karetkę i polityk trafił do szpitala.

Jak się okazało, turecki poseł dostał ataku serca. Jego stan lekarze oceniają jako krytyczny, co potwierdził turecki minister zdrowia.

twitterCzytaj też:

Sojusznik Erdogana stawia warunki, jeśli ma głosować za Szwecją w NATOCzytaj też:

Erdogan: Rzeźnik Gazy będzie sądzony jako zbrodniarz wojenny