Powrót z syryjskich lochów

Gdy we wrześniu 2015 r. Monika Olejnik wymachiwała zdjęciami Alana Kurdiego, trzyletniego kurdyjskiego chłopczyka z Syrii, który utonął w pobliżu tureckiego Bodrum, usiłując przedostać się do Europy, ja pakowałem się już, by pojechać do Kobane – miasta, z którego pochodził. Olejnik, podobnie jak większość innych osób wykorzystujących śmierć tego dziecka do agitacji na rzecz przyjmowania migrantów, ani razu jednak nie wymieniła nazwy „Kobane”. Tak jakby chłopiec ten spadł z nieba albo pochodził z odległej galaktyki o nazwie „Syria”.