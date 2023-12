Zgodnie z polityką inkluzywności kanadyjskiego rządu, bazy wojskowe na terenie kraju są zobowiązane do 15 grudnia do dostarczenia do męskich toalet produktów menstruacyjnych, w tym tamponów i podpasek. Dyrektywa, wydana przez Kanadyjski Urząd ds. Zatrudnienia i Rozwoju Społecznego, obejmuje wszystkie miejsca pracy i obiekty wojskowe podlegające regulacjom federalnym.

Polityka inkluzywności w wojsku

Major Soomin Kim z Departamentu Obrony Narodowej potwierdził, że decyzja ta jest zgodna z wytycznymi rządu federalnego, kładącymi nacisk na zgodność z kanadyjskim Kodeksem Pracy.

– Od 15 grudnia 2023 r. kierownictwo wszystkich baz zarządzanych na szczeblu federalnym będzie zobowiązane do zapewnienia wszystkim pracownikom produktów menstruacyjnych – powiedziała major Kim portalowi True North.

Dyrektywa federalna podkreśla, że konieczne jest większe zaangażowanie w "lepszą ochronę miesiączkujących pracownic”, nakazując obecność produktów menstruacyjnych we wszystkich toaletach, niezależnie od płci. Dokument określa również szczegółowe wymagania dla pracodawców, w tym zapewnienie zakrytych pojemników do usuwania produktów menstruacyjnych.

„Przepisy stanowią, że produkty menstruacyjne muszą znajdować się we wszystkich toaletach, niezależnie od płci. Oznacza to, że w toaletach przeznaczonych dla kobiet i mężczyzn oraz w toaletach przeznaczonych dla wszystkich płci będą musiały znajdować się tego typu produkty. Nieograniczony dostęp do nich lepiej chroni miesiączkujące pracownice i sprawia, że czują się bezpiecznie, korzystając z toalety, która najlepiej odzwierciedla ich płeć” – czytamy w dyrektywie.

Zgodnie z niedawną notatką federalną, kanadyjskie wojsko stoi w obliczu kryzysu, ponieważ ma trudności ze znalezieniem obywateli chętnych do uzupełnienia szeregów armii.

