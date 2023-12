Sztuczna inteligencja. Papież zabiera głos

Na wstępie papież zauważa, że nauka i technologia są niezwykłymi wytworami potencjału twórczego ludzkiego rozumu. Ich postęp może prowadzić do udoskonalenia człowieka i przemiany świata, ale także powstawania zagrożeń dla ludzkiego przetrwania i stwarzać niebezpieczeństwa dla środowiska naturalnego.

Papież o sztucznej inteligencji

Mówiąc o przyszłości sztucznej inteligencji oraz związanych z nią nadziejach i zagrożeniach Franciszek podkreśla konieczność stosownej formacji w zakresie odpowiedzialności za jej rozwój. Wskazuje na obowiązek ukierunkowania badań techniczno-naukowych na dążenie do pokoju i dobra wspólnego, w służbie integralnego rozwoju człowieka i wspólnoty.

– Przyrodzona godność każdej osoby i braterstwo muszą leżeć u podstaw rozwoju nowych technologii i służyć jako bezdyskusyjne kryteria ich oceny przed ich wykorzystaniem, tak aby postęp cyfrowy mógł odbywać się z poszanowaniem sprawiedliwości i przyczyniać się do sprawy pokoju – stwierdza Ojciec Święty. Zaznacza, że sztuczna inteligencja powinna służyć najlepszemu ludzkiemu potencjałowi i naszym najbardziej wzniosłym aspiracjom, a nie z nimi konkurować. Wskazuje także na szereg zagrożeń związanych z tą nową technologią.

Papież podkreśla znaczenie ograniczeń w paradygmacie technokratycznym. Przestrzega przed obsesją kontrolowania wszystkiego i utratą kontroli nad sobą. – W ideologicznym kontekście paradygmatu technokratycznego, ożywionego prometejskim założeniem samowystarczalności, nierówności mogą rosnąć nieproporcjonalnie, a wiedza i bogactwo gromadzić się w rękach nielicznych, z poważnym zagrożeniem dla społeczeństw demokratycznych i pokojowego współistnienia – pisze Franciszek.

Technologia a etyka

Ojciec Święty wskazuje także na nowe kwestie związane ze sztuczną inteligencją, które domagają się podjęcia rozważań etycznych, w tym możliwość powstawania nowych uprzedzeń i nierówności społecznych, manipulacji, wpływania na decyzje jednostek, pogwałcenia ludzkiej godności. – Nie można pozwolić algorytmom: określać sposobu, w jaki rozumiemy prawa człowieka, odkładać na bok podstawowych wartości współczucia, miłosierdzia i przebaczenia lub eliminować możliwość, aby jednostka się zmieniła i pozostawiła przeszłość za sobą – przestrzega papież.

Franciszek zauważa, że szczególną kwestią etyczną jest możliwość prowadzenia operacji wojskowych za pomocą systemów zdalnie sterowanych. Postuluje aby najbardziej zaawansowane aplikacje techniczne nie były wykorzystywane do ułatwiania brutalnego rozwiązywania konfliktów, lecz do przygotowywania drogi do pokoju. To, w jaki sposób wykorzystamy sztuczną inteligencję „do włączenia najmniejszych, czyli naszych najsłabszych i najbardziej potrzebujących braci i sióstr, jest miarą ukazującą nasze człowieczeństwo”. Papież dodaje, że kwestie etyczne powinny być brane pod uwagę od samego początku badań, a także na etapie testowania, projektowania, produkcji, dystrybucji i wprowadzenia na rynek nowych technologii.

Czytaj też:

Reforma finansów Watykanu. Papież zabrał głosCzytaj też:

Kolejne szykany wobec bp. Stricklanda? Hierarcha zabiera głos