Raport ujawnia brutalną prawdę. Na aborcji zarabia się ogromne pieniądze

Opublikowany we wtorek raport wskazuje, że cała suma została rozdzielona pomiędzy wielu tak zwanych dostawców "usług w zakresie planowania rodziny oraz zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego”. Lwia część trafiła do Amerykańskiej Federacji Planned Parenthood (PPFA) i jej podmiotów stowarzyszonych, które łącznie otrzymały 1,54 miliarda dolarów w postaci płatności z systemu ochrony zdrowia (Medicare, Medicaid i CHIP) oraz 148 milionów dolarów z różnych innych dotacji i 89 milionów dolarów pożyczek w ramach programu ochrony zatrudnienia w czasie epidemii COVID-19.

Międzynarodowa Federacja Planned Parenthood (IPPF) otrzymała kolejne 2,03 miliona dolarów od amerykańskiej Agencji Rozwoju Międzynarodowego (USAID), a organizacja Marie Stopes International Reproductive Choices otrzymała w tym samym programie ok. 1,35 miliona dolarów.

Rośnie liczba aborcji

Raport powstał na prośbę ponad 140 republikańskich członków Kongresu pod przewodnictwem senatorów Marshy Blackburn i Vicky Hartzler oraz kongresmena Chrisa Smitha. Politycy zauważyli, że "obecne prawo federalne zabrania finansowania aborcji z budżetu centralnego, ale nie nakłada ograniczeń w finansowaniu dostawców usług aborcyjnych”. Republikanie stwierdzili, że "właściwy nadzór nad funduszami i programami publicznymi ma kluczowe znaczenie dla określenia wartości towarów i usług dostarczanych pacjentom i finansowanych przez amerykańskich podatników".

Raport ujawnił również, że pomimo wyroku Sądu Najwyższego w sprawie Roe v. Wade zezwalającego stanom na bezpośredni zakaz aborcji, samo Planned Parenthood dokonało w ubiegłym roku 374 155 zabiegów zabicia dziecka w łonie matki, co stanowi drugą co do wielkości liczbę aborcji w historii USA.

