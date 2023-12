Niezapowiedziana wizyta Zełenskiego w Niemczech

Przywódca Ukrainy przyleciał do Niemiec w czwartek. Cel jego wizyty w tym kraju nie został ujawniony. Rzecznik policji we Frankfurcie nad Menem poinformował, że Wołodymyr Zełenski odbędzie spotkanie w regionie.

"Eskortowany przez policję Zełenski udał się z lotniska we Frankfurcie w kierunku Wiesbaden. Znajduje się tam dowództwo wojsk USA w Europie" – podało Deutsche Welle.

W środę prezydent Ukrainy, również z niezapowiedzianą wizytą, przybył do Oslo w Norwegii, gdzie zabiegał o wsparcie wojenne dla swojego kraju. Wcześniej był w USA i w Argentynie (uczestniczył w zaprzysiężeniu nowego prezydenta Javiera Milei).

Ukraina i Mołdawia coraz bliżej UE. Jest decyzja Rady Europejskiej

W czwartek Rada Europejska podjęła decyzję o rozpoczęciu negocjacji akcesyjnych z Ukrainą i Mołdawią. Gruzja otrzymała status państwa kandydującego. "Rada Europejska podjęła decyzję o rozpoczęciu negocjacji akcesyjnych z Ukrainą i Mołdawią. RE przyznała Gruzji status kraju kandydującego. UE rozpocznie negocjacje z Bośnią i Hercegowiną po osiągnięciu niezbędnego stopnia zgodności z kryteriami członkostwa i zwróciła się do Komisji o przedstawienie do marca sprawozdania umożliwiającego podjęcie takiej decyzji. To wyraźny sygnał nadziei dla ich narodu i dla naszego kontynentu" – napisał przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel na portalu społecznościowym X (dawniej Twitter).

Do sprawy odniósł się prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. "To zwycięstwo Ukrainy. Zwycięstwo całej Europy. Zwycięstwo, które motywuje, inspiruje i wzmacnia" – oznajmił.

Ukraina coraz bliżej Unii Europejskiej

W środę w Strasburgu Parlament Europejski wezwał w rezolucji Radę Europejską, aby na posiedzeniu 14-15 grudnia podjęła decyzję o rozpoczęciu negocjacji akcesyjnych z Ukrainą i Mołdawią. "W świetle wojny Rosji przeciwko Ukrainie rozszerzenie nabrało jeszcze większego znaczenia strategicznego i jest jednym z najsilniejszych narzędzi geopolitycznych, którymi dysponuje Unia Europejska" – mogliśmy przeczytać.

Przed rozpoczęciem szczytu w Brukseli przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel zapewnił, że "dzień i noc" pracuje nad zatwierdzeniem pozytywnej decyzji w sprawie otwarcia negocjacji dot. przystąpienia Ukrainy do Unii Europejskiej.

