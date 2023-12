Podano przyczynę śmierci Matthew Perry'ego

Biuro lekarzy sądowych hrabstwa Los Angeles ustaliło, że przyczyną śmierci 54-letniego Matthew Perry’ego było ostre działanie ketaminy, która jest środkiem znieczulającym, czasami nadużywanym w celach stymulujących lub euforycznych.

"Czynniki, które przyczyniły się do śmierci aktora, to utonięcie, choroba wieńcowa i działanie buprenorfiny (stosowanej w leczeniu zaburzeń związanych z używaniem opioidów)." – czytamy w komunikacie.

Śmierć Matthew Perry'ego

Jak wynika z raportu koronera 28 października około godziny 16:00 nieprzytomnego aktora znaleziono w basenie w jego rezydencji. Po wezwaniu pogotowia na miejsce przybyli ratownicy medyczni, którzy stwierdzili zgon.

CNN donosi, że nie znaleziono żadnych dowodów na obecność alkoholu, metamfetaminy, kokainy, heroiny lub fentanylu.

Oświadczenie rodziny aktora

W sprawie śmierci Perry'ego oświadczenie wydała jego rodzina. "Jesteśmy załamani tragiczną stratą naszego ukochanego syna i brata. Matthew wniósł do świata mnóstwo radości, zarówno jako aktor, jak i przyjaciel. Wszyscy wiele dla niego znaczyliście. Doceniamy ten ogrom miłości" – możemy przeczytać w oświadczeniu.

Zmarłego Matthew Perry'ego wspominali także przyjaciele i koledzy z planu. "Wszyscy go kochaliśmy, a ja szczególnie. Każdego dnia. Kochałam go bezwarunkowo. A on mnie. Jestem załamana, mam złamane serce. Słodkich snów, Matty" – napisała aktorka Selma Blair.

Gwiazda serialu "Przyjaciele"

Matthew Perry urodził się 19 sierpnia 1969 r. w Williamstown. Wychował się w Ottawie, gdzie uczęszczał do szkoły podstawowej m.in. razem z obecnym premierem Kanady Justinem Trudeau.

Międzynarodową sławę dał aktorowi występ w serialu "Przyjaciele". Perry został obsadzony w roli Chandlera Binga.

Aktor przez lata walczył z uzależnieniem od narkotyków, alkoholu i środków przeciwbólowych. W 2016 r. w wywiadzie dla radia BBC przyznał, że nie pamięta trzech lat na planie "Przyjaciół".

