Izraelscy żołnierze palą żywność i niszczą domy w Gazie. "To odczłowieczenie"

Dowództwo sił zbrojnych Izraela nie zaprzecza autentyczności nagrań. Filmy zostały zamieszczone w internecie najprawdopodobniej przez samych żołnierzy.

Zdjęcia ze Strefy Gazy, które krążą w mediach społecznościowych, przedstawiają zatrzymania przez izraelskie wojsko mężczyzn, których zmuszano do rozebrania się do bielizny, klękania na ulicy, zakładania opasek na oczy i pakowania się na skrzynię ładunkową pojazdu.

"To odczłowieczenie", "zemsta"

"Siły Obronne Izraela (IDF) podjęły działania, aby zidentyfikować niewłaściwe postępowanie i zachowanie, które nie jest zgodne z moralnymi zasadami i wartościami ważnymi dla IDF" – przekazała strona izraelska oświadczeniu przesłanym stacji CNN.

– To coś więcej niż tylko brak szacunku i lekceważenie, to odczłowieczenie. I myślę, że nie jest to zaskakujące, gdy słyszy się, co politycy i najwyżsi urzędnicy mówią o Palestyńczykach w Gazie, bez rozróżnienia między Hamasem a ludnością cywilną – powiedział w rozmowie z CNN Dror Sadot z izraelskiej organizacji praw człowieka B’Tselem. Jak dodał, polityka IDF wobec Gazy jest "zemstą za atak terrorystyczny Hamasu" z 7 października.

Operacja Izraela przeciwko Hamasowi

27 października rozpoczęła się inwazja lądowa Izraela w północnej części Strefy Gazy. Podstawowym celem ma być likwidacja Hamasu i trwałe usunięcie zagrożenia z tego kierunku. Operację poprzedziły masowe bombardowania i wezwanie Palestyńczyków do ewakuacji w kierunku południowym. Część Palestyńczyków nie zdołała, a część nie chciała się ewakuować, co spotęgowało liczbę ofiar cywilnych izraelskich ataków.

Napięcia na Bliskim Wschodzie ponownie wzrosły 7 października, kiedy bojownicy radykalnego palestyńskiego ruchu Hamas przeprowadzili niespodziewany atak ze Strefy Gazy na terytorium Izraela. Hamas oświadczył, że to reakcja na agresywne działania władz izraelskich przeciwko meczetowi Al-Aksa na Starym Mieście w Jerozolimie. W odpowiedzi Izrael ogłosił całkowitą blokadę Strefy Gazy i zaczął przeprowadzać ataki rakietowe na Gazę, a także niektóre dzielnice Libanu i Syrii.

