Rabin: Wojsko izraelskie nie może obrażać uczuć religijnych

Dotyczy to zarówno wchodzenia do meczetów, jak i palestyńskich domów – podkreślił w liście do naczelnego rabina wojskowego Eyala Karima, poinformowały izraelskie media.

Naczelny rabin zaznaczył, że naród izraelski jest "narodem cnotliwym i nie zachowuje się jak mordercy, którzy bezlitośnie masakrowali, plądrowali, korumpowali i bezcześcili wszystko, co jest dla nas święte i drogie". Dlatego należy "unikać działań, które nie są przydatne w walce i które szkodzą narodowi izraelskiemu oraz jego reputacji na świecie".

Rabin Josef odniósł się do serii incydentów, w których zostali sfilmowani żołnierze bezczeszczący własności palestyńskie w Gazie i na Zachodnim Brzegu, niszcząc sklepy w Gazie i przemawiając przez głośnik meczetu na Zachodnim Brzegu. Ostatnio, według doniesień medialnych z 15 grudnia, w mediach społecznościowych krążyły filmy pokazujące żołnierzy śpiewających pieśni na żydowskie święto Chanuka przez system głośników meczetu, przez które zwykle muezin wzywa muzułmanów na modlitwę.

Żołnierze Izraela zabili dwie kobiety w katolickiej parafii

Żołnierze armii Izraela wkroczyli na teren katolickiej parafii Świętej Rodziny w Strefie Gazy, strzelając do osób wychodzących z kościoła. Zginęły dwie kobiety, matka i córka. Snajper armii izraelskiej (IDF) otworzył w sobotę ogień do wiernych w katolickiej parafii Świętej Rodziny w mieście Gaza. Według portalu Vatican News doniesienia o ataku potwierdził łaciński patriarcha Jerozolimy kard. Pierbattista Pizzaballa.

Na miejscu zginęła starsza kobieta i jej córka, która wybiegła, aby pomóc swojej matce. Siedmiu innych wiernych zostało rannych podczas próby udzielenia pomocy osobom znajdującym się w kościele. Jedna osoba jest w bardzo poważnym stanie.

Wojsko Izraela uzasadniło atak domniemaną obecnością wyrzutni rakiet na terenie parafii. Operacji nie przerwano pomimo interwencji patriarchatu. "Izraelski snajper ustawił się w pobliżu parafii i strzelał do cywilów ukrywających się w budynku" – czytamy.

