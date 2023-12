Watykan. Deklaracja doktrynalna pozwala błogosławić pary "nieregularne"

Chodzi o pary tworzone przez osoby tej samej płci, ale poza jakimkolwiek rytuałem czy imitacją małżeństwa. Doktryna o małżeństwie się nie zmienia, błogosławienie nie oznacza akceptacji związku – wskazuje Vatican News.

W obliczu prośby dwóch osób, aby były pobłogosławione, nawet jeśli ich stan jako pary jest "nieregularny", wyświęcony szafarz będzie mógł wyrazić zgodę, ale unikając, by ten gest zawierał elementy choćby w daleki sposób podobne do obrzędu małżeństwa.

Deklaracja "Fiducia supplicans"

O tym mówi deklaracja "Fiducia supplicans" na temat duszpasterskiego znaczenia błogosławieństw, opublikowana przez Dykasterię Nauki Wiary i zatwierdzona przez papieża. "Dokument, który zagłębia temat błogosławieństw, rozróżniając między błogosławieństwami z rytuału i liturgicznymi, a błogosławieństwami spontanicznymi, które są bardziej zbliżone do gestów pobożności ludowej: to właśnie w tej drugiej kategorii rozważa się teraz możliwość przyjęcia także tych, którzy nie żyją zgodnie z normami chrześcijańskiej doktryny moralnej, ale pokornie proszą o bycie pobłogosławieni" – podaje Vatican News.

Od sierpnia 23 roku dawne Święte Oficjum nie opublikowało deklaracji (ostatnia miała miejsce w 2000 roku "Dominus Iesus"), dokumentu o wysokim walorze doktrynalnym.

Dokument "Fiducia supplicans" rozpoczyna się wprowadzeniem prefekta, kard. Victora Fernandeza, który wyjaśnia, że oświadczenie pogłębia "duszpasterskie znaczenie błogosławieństw", pozwalając "poszerzyć i wzbogacić ich klasyczne rozumienie" poprzez refleksję teologiczną "opartą na duszpasterskiej wizji Papieża Franciszka".

Refleksja, która "implikuje prawdziwy rozwój w odniesieniu do tego, co zostało powiedziane o błogosławieństwach" do tej pory, obejmując możliwość "błogosławienia par w sytuacjach nieregularnych i par jednopłciowych, bez oficjalnego zatwierdzania ich statusu lub modyfikowania w jakikolwiek sposób odwiecznego nauczania Kościoła na temat małżeństwa".

