"Nie będziemy się do tego stosować". Bunt w Kościele po decyzji Franciszka?

Odwołany biskup diecezji Tyler w Teksasie Joseph Strickland wzywa biskupów katolickich do sprzeciwu wobec zatwierdzonej przez papieża Franciszka deklaracji doktrynalnej "Fiducia supplicans”, która de facto pozwala na błogosławieństwo par homoseksualnych.

Biskup Strickland zachęcił "braci biskupów, abyśmy wszyscy przyłączyli się do głosu siły i radości w Panu w tych ostatnich dniach Adwentu i powiedzieli «nie» temu najnowszemu dokumentowi”.

– Naprawdę musimy po prostu stanowić jeden głos i powiedzieć "nie”, nie będziemy się do tego stosować. Nie włączymy tego do życia Kościoła, ponieważ po prostu musimy powiedzieć «nie». I musi to być wspólny głos” – stwierdził Strickland.

Dokument spotkał się z ostrą krytyką katolików wiernych niezmiennemu nauczaniu Kościoła, które stanowczo potępia "błogosławieństwa” dla "związków” homoseksualnych.

Fiducia supplicans

W obliczu prośby dwóch osób, aby były pobłogosławione, nawet jeśli ich stan jako pary jest "nieregularny", wyświęcony szafarz będzie mógł wyrazić zgodę, ale unikając, by ten gest zawierał elementy choćby w daleki sposób podobne do obrzędu małżeństwa.

Chodzi o pary tworzone przez osoby tej samej płci, ale poza jakimkolwiek rytuałem czy imitacją małżeństwa. Doktryna o małżeństwie się nie zmienia, błogosławienie nie oznacza akceptacji związku – wskazuje Vatican News.

O tym mówi deklaracja "Fiducia supplicans" na temat duszpasterskiego znaczenia błogosławieństw, opublikowana przez Dykasterię Nauki Wiary i zatwierdzona przez papieża. "Dokument, który zagłębia temat błogosławieństw, rozróżniając między błogosławieństwami z rytuału i liturgicznymi, a błogosławieństwami spontanicznymi, które są bardziej zbliżone do gestów pobożności ludowej: to właśnie w tej drugiej kategorii rozważa się teraz możliwość przyjęcia także tych, którzy nie żyją zgodnie z normami chrześcijańskiej doktryny moralnej, ale pokornie proszą o bycie pobłogosławieni" – podaje Vatican News.

Od sierpnia 23 roku dawne Święte Oficjum nie opublikowało deklaracji (ostatnia miała miejsce w 2000 roku "Dominus Iesus"), dokumentu o wysokim walorze doktrynalnym.

Dokument "Fiducia supplicans" rozpoczyna się wprowadzeniem prefekta, kard. Victora Fernandeza, który wyjaśnia, że oświadczenie pogłębia "duszpasterskie znaczenie błogosławieństw", pozwalając "poszerzyć i wzbogacić ich klasyczne rozumienie" poprzez refleksję teologiczną "opartą na duszpasterskiej wizji Papieża Franciszka".

