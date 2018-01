Media: Prezydent Trump nazwał biedne państwa "zadupiem"

Wypowiedź prezydenta cytuje dziennik "The Washington Post" powołując się na kilka źródeł – osoby, które zostały poinformowane o przebiegu rozmowy w Gabinecie Owalnym. O niegrzecznej wypowiedzi prezydenta USA pisały też "The New York Times", Politico i "The Wall Street Journal".

Co powiedział Donald Trump

Przytaczana wypowiedź prezydenta USA miała dotyczyć imigrantów z Haiti, Salwadoru i państwa afrykańskich, którzy przybywają do USA. Podczas spotkania poświęconego imigracji do Stanów Zjednoczonych oraz kwestii wiz, Trump miał zapytać ""Dlaczego przyjeżdżają tu ci wszyscy ludzie z krajów będących zadupiem". Polityk, miał też według źródeł amerykańskich mediów, zasugerować, że Stany Zjednoczone powinny przyjmować więcej imigrantów z innych, bogatszych państw – m.in. z Norwegii (premier tego kraju Erna Solberg w tym tygodniu odwiedziła Waszyngton i spotkała się z Trumpem).

Amerykański prezydent miał też wprost powiedzieć, że USA nie potrzebuje tak wielu obywateli Haiti. – Dlaczego potrzebujemy więcej ludzi z Haiti? Wyrzućcie ich – mówił do zebranych na spotkaniu senatorów Trump.

Sam prezydent dementuje informacje o nazwaniu biednych krajów "zadupiem" oraz twierdzi, że chociaż na spotkaniu padały mocne słowa, to nie użył on podawanych w mediach zwrotów. Polityk zapewnił też o swojej sympatii do Haitańczyków.