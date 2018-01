1,5 tys. cudzoziemców z zakazem wjazdu na Ukrainę za wizyty na Krymie

Jak poinformowała w komunikacie Państwowa Straż Graniczna, w ubiegłym roku sporządzono prawie 2,3 tys. protokołów za złamanie porządku wjazdu na tymczasowo okupowane terytoria Ukrainy i wyjazdu z nich.

Ukraińska straż graniczna przypomina, że za legalne przekroczenie granicy administracyjnej z Krymem władze w Kijowie uznają jedynie wjazd przez ukraińskie punkty kontrolne. Przedostanie się na Krym od strony Rosji jest złamaniem ukraińskiego prawa, za co grozi odpowiedzialność karna.

Do aneksji Krymu przez Rosję doszło w 2014 roku. Zarówno Ukraina, jak i Stany Zjednoczone oraz Unia Europejska uznały ten akt za złamanie prawa międzynarodowego. Takie stanowisko zajęły także Rada Europy, OBWE oraz ONZ.

