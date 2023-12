"Pranie mózgu to pranie mózgu". Dyrektor kanadyjskiej szkoły szykanowana za sprzeciw wobec LGBT

Była dyrektor kanadyjskiej szkoły katolickiej Monique LaGrange, która została zmuszona do ustąpienia ze stanowiska ze względu na sprzeciw wobec ideologii gender i odmowę poddania się szkoleniu dotyczącemu wrażliwości na osoby LGBT, pozwie Radę Nadzorczą Katolickich Szkół Regionalnych Red Deer w związku ze swoim wydaleniem.

Prawnicy byłej dyrektor argumentują, że decyzja RDCRS wobec LaGrange "była niesprawiedliwa i zawierała szereg błędów prawnych". Ponadto kara nałożona na dyrektor miała być niewłaściwa i nieproporcjonalna.

Wydalenie LaGrange

W zeszłym miesiącu zarząd katolickich szkół regionalnych Red Deer (RDCRS) wynikiem głosowania 3 do 1 ukarał LaGrange po tym, jak porównała program LGBT skierowany do dzieci z programem nazistowskiej propagandy.

Była dyrektorka szkoły znalazła się w ogniu krytyki we wrześniu 2023 r., kiedy zamieściła w mediach społecznościowych zdjęcie przedstawiające dzieci w nazistowskich Niemczech wymachujące podczas parady flagami ze swastyką. Na dole posta widniało zdjęcie dzieci wymachujących flagami LGBT. LaGrange dołączyła do grafiki podpis: "Pranie mózgu to pranie mózgu".

Po tym, jak jej post stał się bardzo popularny, wśród lewicowych polityków z Alberty pojawiły się głosy wzywające do jej ustąpienia. Cała sytuacja zaowocowała jej usunięciem ze stanowiska dyrektora Stowarzyszenia Powierników Szkół Katolickich Alberty (ACSTA).

Bunt wobec ideologii gender

W Kanadzie narasta sprzeciw wobec propagowania ideologii gender w szkołach, który wyrażają nie tylko dorośli, ale także uczniowie.

W ostatnich miesiącach wielu zaniepokojonych Kanadyjczyków protestowało przeciwko indoktrynacji LGBT w szkołach w całym kraju. We wrześniu tysiące ludzi od wybrzeża do wybrzeża wzięło udział w Marszu Miliona Osób.

Lewicowcy próbujący forsować agendę LGBT w szkołach doprowadzili do tego, że rządzone przez konserwatystów stany Saskatchewan i Nowy Brunszwik wprowadziły do prawa zasadę obligatoryjnej zgody rodziców na nauczanie tego typu treści.

