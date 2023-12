Estonia gotowa dogadać się z Kijowem ws. mobilizacji mieszkających w niej Ukraińców

W rozmowie z niemieckimi mediami Rustem Umerow powiedział, że wszyscy obywatele Ukrainy w wieku poborowym, którzy obecnie przebywają poza granicami, otrzymają wezwania do stawienia się w punktach poboru. "Chcemy sprawiedliwości dla wszystkich, ponieważ dotyczy to naszego własnego kraju. Wyślemy im zaproszenia powiedział Umerow" – cytuje wypowiedź polityka "Rzeczpospolita".

Wezwania do punktów poboru mają związek z prawdopodobnym rozszerzeniem mobilizacji wojskowej. We wtorek prezydent Ukrainy poinformował o prośbie ukraińskiego dowództwa wojskowego o zwerbowanie dodatkowych 450-500 tysięcy rekrutów.

Komunikat Estonii

Estoński minister spraw wewnętrznych Lauri Läänemets powiedział, że Estonia jest gotowa pomóc Ukrainie w mobilizacji swoich obywateli, jeśli zajdzie taka potrzeba. Minister powiedział, że w Estonii mieszka około 7500 obywateli Ukrainy w wieku poborowym. Zaznaczył, że wielu z nich nie podlega służbie wojskowej.

"Według ukraińskiego ustawodawstwa samotni rodzice, rodzice co najmniej trójki dzieci, rodzice dzieci niepełnosprawnych i osoby opiekujące się bliską osobą również nie podlegają mobilizacji. Inaczej mówiąc, istnieje sporo kryteriów, według których dana osoba nie podlega poborowi do wojska" – wyjaśnił Läänemets.

Polityk powiedział, że zgodnie z prawem międzynarodowym, Ukraina nie może powoływać do służby wojskowej Ukraińców mieszkających w Estonii, gdyż wymaga to podpisania porozumienia między obydwoma krajami. Stąd Tallin zamierza oficjalnie poinformować władze ukraińskie, że jeśli będą chciały werbować obywateli Ukrainy do wojska, to kraj ten jest gotowy zawrzeć takie porozumienie z Ukrainą.

"Estonia nie będzie stać z boku. Cieszymy się, że możemy podpisać takie porozumienie i pomóc Ukrainie. Wiemy, gdzie w Estonii mieszkają ci ludzie. Jesteśmy gotowi pomóc w sprowadzeniu tych ludzi z Estonii na Ukrainę, jeśli będą tego potrzebować" – przekazał szef MSW.

Według szefa Departamentu Polityki Granicznej i Migracyjnej estońskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Ukraina nie zwróciła się na razie do rządu estońskiego o pomoc w realizacji planów mobilizacji do Sił Zbrojnych Ukrainy.

