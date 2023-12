Dziesiątki ofiar nalotu Izraela na obóz dla uchodźców w Strefie Gazy

Ministerstwo Zdrowia Strefy Gazy przekazało, że w wyniku izraelskiego ataku 24 grudnia na obóz uchodźców śmierć poniosło co najmniej 70 osób. Jak podała amerykańska agencja prasowa Reuters, szef resortu zdrowia Ashraf al-Qidra powiedział, że doszło do "masakry", a Hamas wskazał, że mamy do czynienia z "nową zbrodnią wojenną".

Atak na obóz uchodźców

Nalot na obóz dla uchodźców Maghazi w centralnej Gazie został przeprowadzony w Wigilię Bożego Narodzenia. Zginęło wiele kobiet, a także dzieci, które stanowią dużą część tamtejszej społeczności.

Dowództwo IDF zakomunikowało natomiast, że przyjrzy się raportowi o ataku na Maghazi i dokona wszelkich starań, by w przyszłości zminimalizować ofiary cywilne.

Tymczasem organizacja humanitarna palestyńskiego Czerwonego Półksiężyca zaalarmowała, że samoloty IDF bombardują w dużej mierze drogi w środkowej części Gazy, co utrudnia przejazd karetek pogotowia i innych pojazdów uprzywilejowanych.

Reuters podał również, że w nalocie inny ośrodek miejski – Chan Junus w południowej Strefie Gazy, zginęło ośmiu Palestyńczyków. To kolejny raz kiedy Izrael uderzył na obóz uchodźców.

Inwazja Izraela na Strefę Gazy

Naloty na Strefę Gazy rozpoczęły się niedługo po ataku brygady al-Qassam, czyli zbrojnego ramienia Hamasu, na terytorium Izraela 7 października. 27 października ruszyła operacja lądowa Izraela w północnej części Strefy Gazy. Deklarowanym przez Tel Awiw celem jest likwidacja tamtejszego Hamasu, by trwale usunąć zagrożenie z tego kierunku. Operację poprzedziło wezwanie Palestyńczyków do ewakuacji w kierunku południowym. Jak się okazało, to właśnie cywile stanowią zdecydowanie najliczniejszą grupę ofiar izraelskich ataków, a Strefa Gazy jest systematycznie niszczona.

Zdaniem analityków ds. Bliskiego Wschodu wśród prawdopodobnych powodów, dla których Hamas zaatakował właśnie w październiku, można wymienić m.in.: próbę normalizacji stosunków pomiędzy Izraelem a Arabią Saudyjską, rywalizację Hamasu z innymi ośrodkami Autonomii Palestyńskiej o przywództwo wśród Palestyńczyków oraz powód stały, czyli sprzeciw wobec działań Izraela względem Palestyńczyków w Strefie Gazy.

Hamas to radykalna organizacja islamska, która określa swój główny cel jako wyzwolenie Palestyny spod izraelskiej okupacji.

