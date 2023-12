Szwecja o krok bliżej NATO. Ważne głosowanie w Turcji

Wtorkowa decyzja oznacza krok naprzód w procesie przystąpienia Szwecji do Sojuszu. Ostateczną decyzję w tej sprawie musi podjąć turecki parlament. Aby ratyfikować protokół akcesyjny, decyzja musi mieć poparcie zwykłej większości posłów. Data głosowania w tej sprawie nie została jeszcze ustalona.

Przypomnijmy, że aby nowy kraj został przyjęty do NATO, parlamenty wszystkich państw członkowskich Sojuszu muszą zatwierdzić jego wniosek o akcesję. Obecnie 29 z 31 państw należących do NATO zatwierdziło w swoich parlamentach szwedzki wniosek. Oprócz Turcji, swojej decyzji nie podjęły jeszcze Węgry.

Decyzja Turcji

23 listopada prezydent kraju Recep Erdogan przesłał do parlamentu wniosek ratyfikacyjny dotyczący akcesji Szwecji do NATO. Turecki przywódca zobowiązał się do przesłania parlamentowi wniosku ratyfikacyjnego podczas lipcowego szczytu NATO w Wilnie. Władze w Sztokholmie przekazały wówczas, że mają zapewnienie od Ankary, że ratyfikacja nastąpi.

W 600-osobowym parlamencie Partia Narodowego Działania dysponuje 50 mandatami przy 264 głosach ugrupowania Recepa Erdogana. Jeśli opozycja nie poprze wniosku, do jego przegłosowania niezbędne będą głosy największego z parlamentarnych sojuszników partii rządzącej.

Spór ze Szwecją

Wniosek o przyjęcie do Sojuszu Północnoatlantyckiego Szwecja złożyła wspólnie z Finlandią w maju 2022 r. po tym, jak Rosja napadła na Ukrainę. Finlandia została członkiem paktu w kwietniu, natomiast Szwecja wciąż czeka na zielone światło od Turcji i Węgier. Władze w Sztokholmie prowadzą w tej sprawie negocjacje z Ankarą i Budapesztem.

Na początku maja tego roku Szwecja wprowadziła surowsze kary dla osób zaangażowanych w terroryzm. Nowelizacja ma skłonić Turcję do zgody na przystąpienie skandynawskiego kraju do NATO. Przypomnijmy, że Turcja oskarżyła Szwecję o niepodejmowanie konkretnych kroków w celu rozprawienia się z grupami, które rząd w Ankarze określa jako organizacje terrorystyczne lub uważa za zagrożenia egzystencjalne. Dotyczy to również grup kurdyjskich.

